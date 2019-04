Ribizsár Péter 71 évesen is dolgozik az autószerelő műhelyben - ha mégsem, akkor horgászik vagy kolbászt készít

50 éve szerezte meg autószerelői mestervizsgáját, így múlt péntek óta gyémántkoszorús mester és Szeged város arany emlékérmének büszke tulajdonosa. Fotó: Karnok Csaba

– Igazából csak egy kérdésem van. Mi az, amit még nem írtunk le önről? – kérdeztem az idén 71. évét betöltő Ribizsár Pétertől, Szeged legismertebb autószerelőjétől, számtalan elismerés, díj, kitüntetés, méltató cím tulajdonosától miközben egy gyorstöltővel próbált életet lehelni egy régi Suzuki Swift akkumulátorába a József Attila sugárúti műhelyének udvarán. múlt péntek óta gyémántkoszorús mester díjjal rendelkező Ribizsár hat évvel ezelőtt a hét embere rovatunkban is szerepelt , akkor többek között azt mondta, már kisgyerekkorában szerelő akart lenni, édesapja egyik ismerőse autószerelő volt, az ő műhelyében szeretett bele végleg a szakmába. Hobbija a főzés és a horgászás: pacaljára és halászlevére különösen büszke, mindkettő készítésében több alkalommal elismerték jártasságát , számos díjat zsebelt már be versenyeken.– Nem tudom. A munkámról és a munkásságomról már mindent leírt az újság, beszéljünk a hobbimról és a családról – válaszolta kérdésünkre a mester. – Szeretek horgászni, kimegyek, üldögélek, úgy pihenek. Utána télen kolbászt gyártok magamnak és az ismerősöknek. Ezt is nagyon szeretem csinálni. Saját recept alapján dolgozok, amelyet édesapámtól örököltem, akinek több száz alkalmazottja volt Szegeden. Miénk volt a szegedi húselosztó a Petőfi Sándor sugárúton, volt a nagy vágóhídon is részünk, meg három hentesüzletünk. A szegedi nagy hentesek mind apámnál dolgoztak és tanultak. Enni, inni nagyon szeretek – mondta.Ribizsár Péternek három gyermeke született, két lánya és egy fia. Négy unokája van: a legnagyobb 13 éves, a legkisebb 19 hónapos, az ötödik, a legeslegkisebb érkezését pedig augusztusra várják. Feleségével negyvenhárom éve házasok, pont szerdán ünnepelték házassági évfordulójukat.