Robotoktól és gyerekektől volt hangos az Agóra

Az idei év témája az okosváros és az okosközlekedés, ennek szellemében építettek és programoztak robotokat a fiatalok, de a „gépek focija" és a szumó is belefért az egész napos versenyprogramba. A kategóriák győztesei júliusban az országos bajnokságra mennek – a világdöntőnek Győr ad otthont novemberben.Ottjártunkkor a nyílt kategóriában több ságváris csapattal is találkoztunk, az egyik pályánál Roczkó Ágnes volt a szóvivő. Mondta, amit láttunk, vagyis nagy hókupacokat tüntettek el a legóelemekből összeállított kotróval. Egy boksszal arrébb önjáró takarítógép ügyeskedett, olyan, amelyik minden szemetet képes összeszedni, és megáll, ha piros a lámpa. Manai Delál az ugyancsak ságváris csapat vakvezető robotkutyáját mutatta be működés közben, ez segíti a közlekedést a jövő városában. A szerkezet beszélni is tud, vagyis ha jön egy ember, ugatni kezd. A nagyteremben szabványasztalokon az idősebb diákok komolyabb szerkezetekkel teljesítették az akadályokat – ők már nagypályások voltak.