Robottal tanulnak a rókusis diákok - Fotók

Jelöld ki a három szótagú szavakat! Alkoss mondatokat a megadott kifejezésekből! Válaszd ki, mely órák jelölnek délelőtti időpontot! Klasszikus feladatok alsó tagozatban, ám a Rókusi Általános Iskolában mindezt különleges módszerrel oldhatják meg a gyerekek. Az intézmény alapítványa tavasszal egy robotot vásárolt, sok feladatot pedig úgy oldanak meg, hogy ez mutatja meg a helyes megoldást. Hogy mit tegyen a méhecske, azt a gyerekek programozzák be.– A 2016-os kerettantervben szerepel a robotika is, hiszen ma már fontos, hogy a gyerekek úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy képesek legyenek gépek kezelésére és irányítására. Ezzel a robottal én már dolgoztam Szentesen az előző munkahelyemen, ott ugyanis a tankerület vásárolt ilyen eszközt, így amikor szeptembertől ide kerültem, javasoltam, hogy szerezzünk be egyet – mesélte Vincze Gabriella alsós tanító. Az iskola alapítványi pénzből vásárolt egy méhecskerobotot. Azóta az alsósok nagy lelkesedéssel használják.– Gyakorlatilag csak a fantázia szab határt annak, milyen pályát készítünk a robot számára, minden tantárgyhoz jól használható. A gyerekek beprogramozzák, hogy merre menjen, összesen 200 lépést tud egyszerre eltárolni – sorolta a tanítónő, aki úgy látja, sokkal élvezetesebbé teszi a tanórákat ez az eszköz, amellyel még a programozás alapjait is megtanulhatják a gyerekek.