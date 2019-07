Rolleresek és kismotorosok lepték el a Széchenyi teret - fotók

Elsősorban a családokat célozta meg a SasMob program egyik rendezvénye, melyhez évekkel ezelőtt csatlakozott a város, több szegedi munkáltatóval együtt. – Figyelemfelkeltés a célja a rendezvényünknek, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne autóval közlekedjünk a városban, erre vannak más alternatívák is. Ezeket igyekezzük itt bemutatni – mondta Erdei Ágnes, az evosoft Hungary Kft. szegedi telephelyének vezetője, a rendezvény szervezője. A SasMob programhoz már korábban csatlakozott a szegedi cég, akik fontosnak tartják a környezettudatosságot és az egészséges életmódot, ha tehetik, biciklivel járnak munkába. A „Haladjunk együtt" napra most az egész várost meginvitálták, a családok nagy örömére.Az ovisok és kisiskolások a helyszínen biztosított különböző eszközökkel – rollerrel, futóbringával, kismotorral – egy mobil KRESZ pályán gyakorolhattak. Oktatók segítségével megtanulhatták és gyakorolhatták a helyes közlekedést, a közlekedési táblák és lámpák jelzéseinek jelentését, valamint az utakon való haladás szabályait.Lujzi például Angliából érkezett, nagypapájával jött el a rendezvényre és rollerrel próbálta ki a pályát. Nagy kedvenc volt a kukásautó, a környezetgazdálkodás egyik gépjárművét közelről is megcsodálhatták az érdeklődök, ezzel is az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet például a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.Az ügyességi pályán különleges járműveket is kipróbálhattak, így swingautót, riszálós rollert, waveboardot és gördeszkát, ezek nemcsak a gyerekek, az apukák nagy kedvencei is voltak. Emellett kvízekkel, nosztalgiavillamosal is várták az érdeklődőket a Széchenyi téren.