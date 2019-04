Romatelepről jutott az SZTE doktori képzésébe a 2015-ös Év Embere - most az év hétköznapi roma hőse lehet

Kocsis Krisztián neurobiológust 2015-ben mutattuk be lapunkban, abban az évben ő is bekerült a Délmagyarország Év emberei közé. Most az Aranypánt-díjra jelölték - az Év hétköznapi roma hőse lehet. Április 8-áig szavazhatnak rá.

Fotó: Frank Yvette Kocsis Krisztán 1987-ben született Pécsen. Állami gondozásból került nevelőszülőkhöz, előbb Kápolnásnyéken, majd Pannonhalmán járt iskolába, itt érettségizett a Bencés Gimnáziumban. Érettségi után egy évig Németországban tanult ösztöndíjjal, Szegedre 2008-ban került biológus szakra. Az egyetemen summa cum laude végzett, majd a doktori iskola alatt neves kutatócsoport tagja lett a Szegedi Tudományegyetemen - 2015-ös interjúnkban olvashatnak a nehéz útról is, ami idáig vezetett.

