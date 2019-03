Rovásírásos helységnévtáblákat lepleztek le Ásotthalmon - galéria

– Sok látványos beruházás kezdődik és zajlik idén településünkön, amelyek a hétköznapjainkat teszik szebbé. De nemcsak ez a fontos, hanem az örökségünk, a kulturális hagyományaink ápolása is – fogalmazott Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere a településre az 55-ös főút felől bevezető út mellett, ahol hétfőn rovásírásos helységnévtáblákat lepleztek le.– A kereszténység mellett fontos a magyarságunk is. Határozott szándékunk, hogy Ásotthalom amellett, hogy magyar volt, magyar is maradjon. Ez a legfontosabb üzenete a mai napnak. Ez az írásmód kifejezi azokat a gyökereket, amelyekből a magyarság Európa szívében táplálkozik – mondta Toroczkai.Az ünnepségen felolvasták a Forrai Sándor Rovásíró Kör nek az alkalomra küldött levelét, amelyben az állt, a rovásírás a magyarok ősi írásműveltsége, nem kitalált betűket használ, hanem bizonyított hagyományt, ennek alapján került a nemzetközi Unicode szabvány elismert írásai közé. Az ünnepi beszédek és a tábla leleplezése után Biacsi József plébános áldotta meg.