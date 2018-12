Rozé vagy kadarka illik a mi halászlénkhez - mutatjuk, mit válasszon a karácsonyi menü mellé!

Balla Géza, mögötte az Arad-hegyaljai borvidék, poharában híres kadarkája.

– A halászléhez szerintem friss rozé való, kékfrankosból, amely már szépen letisztult, de a kadarka is jó választás lehet – ez Bodor László csongrádi borász véleménye. Arról kérdeztük, milyen bor illik a két hagyományos karácsonyi ételhez, a halászléhez és a töltött káposztához. – A káposztához, attól függően, mennyi paprika van benne, lehet új vörös, amelyben szép élénk savak vannak. Ha kevesebb benne a paprika, akkor lehet rizling, de mindenképp helyi bor legyen. Ha van otthoni, az is tud olyan jólesni, mint az, amelyet borász készített.– A halászléhez rozét ittam, szerintem az biztosan illik hozzá, de más halételekhez lehet jó a kövidinka is – tűnődött Balog Árpád , akinek Csongrád mellett vannak a szőlői, de Hódmezővásárhelyen készíti és palackozza borait. – Egy étteremtulajdonos kóstolta a kövidinkát nálam, azt mondta, ezt is el tudja képzelni halakhoz. A töltött káposztához egy jó sillert gondolok.– Olyat válasszon, ami jólesik! Ezt szoktam mondani először – bocsátotta előre Somodi Sándor . A Pannon Bormíves Céh ásotthalmi tagja szerint az étel fűszerezésén is múlik, milyen ital való hozzá. – A töltött káposztát is sokféleképp csinálják, és hála istennek rizling is sokféle van. A halászléhez általában jó egy kis siller vagy rozé, a mi 2018-as rozénk például szerintem egészen jól illik hozzá.Azt, hogy egy bizonyos ételhez milyen bort ajánl, nem szokták tőle megkérdezni. Az sem, aki most találkozik a borok világával, és az sem, aki negyven éve ismeri. Vagy nem akarnak tájékozatlannak látszani az emberek, vagy tényleg tudják, mit szeretnének.– Fontos az étel és a bor párosításánál a kettő harmóniája, és hogy ezt már a szájüregben érezze az ember, ezért evés közben érdemes inni egy-egy kortyot – mondja Balla Géza , aki az Arad-hegyaljai borvidéken gazdálkodik, de Szegedhez is kötődik, és idén őt tüntették ki az Év Bortermelője díjjal. – Amikor a halászléről van szó, én a szegedire gondolok. Az ehhez való borok között első helyre a kadarkát tenném, a mi 2016-os klasszikus kadarkánkat jó néhányszor kipróbáltam vele, és szépen harmonizálnak. Könnyebb kékoportót is el tudok képzelni mellé, a mi 2018-asunk ilyen. A töltött káposzta ízvilága a savanyított káposztalevél és a töltelék miatt összetettebb. El lehet hozzá képzelni egy kellemes savakkal rendelkező furmintot, Áts Károly birtok Furmintját. Vannak, akik pulykamellel készítik ezt az ételt, de ha a darált sertéshúsnál maradunk, az enyémek közül a feketeleányka vagy a feketeleányka-cabernet franc házasítás lehet jó mellé. A sültekhez már a testesebb vörösborok párosíthatók.