Saját forrásból is fejlesztettek: játszótér és parkok is megszépültek Öttömösön

– 2017 a tervezés, 2018 az alapozás éve volt, idén beérik a sok munka. Két nagyobb TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatunk idén valósul meg – részletezte Öttömös polgármestere. Dobó István elmondta: idén fejlesztik a piacot és korszerűsítenek öt önkormányzati ingatlant. A polgármester ezek mellett leginkább arra büszke, hogy ebben az évben először már saját erőből is fejlesztettek. – Több mint egymillió forintot szántunk parkosításra. A mi kis településünknek nagyon fontos, hogy növeljük a lakosság megtartó erejét, ezért olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk, hogy érdemes legyen itt maradniuk a fiataloknak – magyarázta a polgármester. Ezért egy olyan korábbi játszóteret hoztak rendbe, amely királydinnyével benőtt sivatag volt. Automata öntözőrendszert telepítettek, felújították a játékokat és nyitottá tették a teret. Ennek mintájára a közfoglalkoztatotti programukba is beépítettek hasonló fejlesztéseket, így az iskola melletti játszótér is automata öntözőberendezést kapott.



Ezek mellett fejlesztették az önkormányzati eszközparkot, és több útkereszteződéshez is helyeztek napelemes világítást. A polgármestertől megtudtuk, több olyan sikeres pályázatuk is van, amellyel a helyben működő közösségeket segítik. Fontos számukra múltjuk is, tavaly emléknapot tartottak a híres Afrika-kutató, Magyar László születésének 200. évfordulóján. A faluból elszármazott tudós kutatási anyagát, útleírásait, az általa készített térképeket hazaküldte a Magyar Tudományos Akadémiának, amelyekből az akadémia könyvet is kiadott. A településen 25 éve ünneplik meg híres „földijük" születésének évfordulóját, amikor az ország minden részéről idelátogatnak a felfedező leszármazottai. Az évfordulóra felújították az Afrika-kutató édesapjának, a település alapítójának sírját is.