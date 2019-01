Saját otthonuk vált Máriáék ellenségévé: asztmás kislányával él a penészes bérlakásban a szegedi édesanya

Műszaki csoportunk kollégái helyszíni bejárást tartottak, és megállapították, hogy a falszerkezet és a padozat találkozásánál több helyen felvizesedés, vakolathullás, a főfalaknál a belső felületeken páralecsapódás, nagyfokú penészedés tapasztalható.

Rafaelné Varga Mária és súlyosan asztmás kislánya, Franciska két éve költözött a Pulz utcába: az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-től vásárolták meg a bérleti jogot, ám akkor még nem tudták, mit is vettek pontosan.– Az előző bérlő nem élt itt. Nem mosott, teregetett, fürdött, főzött, tehát nem tudtak előjönni a lakás problémái. Aztán ahogy mi ideköltöztünk, egyre penészesebbek lettek a falak. Hiába szellőztetünk, festjük a lakást, nem tudjuk megfékezni a problémát. Már kértem segítséget az IKV-tól, de szerintük a vásárláskor látnom kellett volna ezeket a hibákat. De ez nem szociális alapú, így nincs segítség, elutasítottak. Nincs alsó szigetelés sem, szívja magába a ház a vizet. Franciska helyzete pedig egyre rosszabb így, a főorvos azt kérte, kerüljük a párás, penészes helyeket, de így nehéz, ez milliós kiadás lenne, de nincs pénzünk erre, mint ahogyan új lakásra sem – magyarázta elkeseredve az édesanya.Mária azt mondja, a lakbér egyre több, három pumpa és gyógyszerek segítik Franciskát, a lakás mellett ez is kiadás, ő pedig csak nehezen tud munkát vállalni, ugyanis gyermeke folyamatosan beteg, november óta óvodában sem volt.– Amíg két órában elmegyek munkába, addig az apuka vigyáz a kislányra, de pénteken például erre nem volt lehetőségem, így a mellékállásomból ki is rúgtak, mondván, nem lehet rám számítani. Egyre rosszabb a helyzetünk. A saját lakásunk az ellenségünkké vált, arról nem is beszélve, hogy a lakóközeg milyen. Éjszakára lekapcsolják az áramot, a fáskamrában hajléktalanok élnek, a mentő pedig csak rendőrökkel jön ki. Volt olyan, hogy szellőztetés közben kilopták a táskámat, minden pénzemmel együtt. Nem akarom, hogy a gyermek ezt lássa, ebben nevelkedjen. Szeretnénk egy új otthont, de nincs rá pénzünk, ezért azt kérem, hogy aki bármi segítséget tud nyújtani nekünk, keressen meg.Az IKV elnök-vezérigazgatója szerint a bérlő a lakást kifogástalan műszaki állapotban vette át. „Társaságunkhoz 2017. február 24. napján érkezett bejelentés, miszerint a lakásban, melyet annak bérleti jogának megvásárlásakor még tökéletes állapotúnak láttak, vizesedik a fal, és megjelent a penész.Jogügyi Igazgatóságunk a 2017. április 28. napján kelt levelében tájékoztatta a bérlőt, hogy a lakást bérleti jog átruházásával szerezte meg, így a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt hibás teljesítés esete állhat fenn, amely vonatkozásában a bérleti jogot átruházó magánszeméllyel szemben élhet igénnyel.Rafaelné Varga Mária 2017. június 26. napján beérkezett bejelentésében lakáscsere lebonyolításához kért segítséget, kérelmét a lakás műszaki állapotával és leánygyermeke egészségügyi állapotával, valamint a lakókörnyezetében fellelhető problémákkal indokolta, azonban fiúgyermeke ambuláns kezelőlapját mellékelte, aki nem szerepel költöző személyként nyilvántartásunkban, és a cserekérelmén sem lett feltüntetve a lakásban élő személyek között. Társaságunk a korábbi álláspontját fenntartotta, és tájékoztattuk, hogy2017 decemberében érvényes társasházi közgyűlési határozat alapján az IKV Zrt. kezelésében lévő, Pulz u. 7. szám alatti épületben az udvari szennyvízvezeték-hálózat cseréjét kezdte meg a megbízott vállalkozó. 2018. január 3. napján Rafaelné Varga Mária elektronikus levélben fordult hozzánk az épületben zajló udvari szennyvízvezeték cseréje miatt, vélelmezve, hogy lakásbérleményének penészedését a lakás előtti víztócsa okozza" – részletezte levelében Kardos Kálmán.Kiderült, a kivitelező és a házkezelő helyszíni bejárás során kivizsgálta a felmerült problémát. Megállapították, hogy a lakás penészes, de azt nem az udvari szennyvízcsatorna cseréje okozta.