Sakkverseny, focibajnokság és buli a szegedi vasutasnapon - fotók

A makói rendezvényen kívül a MÁV „hivatalos" Vasutasnapokat is szervezett. A mostani már a 69-ik volt. A központi rendezvény a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban volt, de Budapest mellett Dombóváron, Miskolcon, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen is összejöttek a vasutasok. A szegedi eseményre a régióból szinte mindenhonnan jöttek. Megtudtuk, hogy a régiós rendezvény egyik évben Szegeden, a másikban pedig Békéscsabán van. Palatinus Gyula és barátja Hódmezővásárhelyről érkeztek, és kiderült, hogy Gyula az ottani állomásfőnök.Elmondták, mindketten vasutasok, és az összes ilyen rendezvényre eljönnek.Rácz István és Seres László pedig Kiskunfélegyházáról érkezett Szegedre. Ők éppen sakkoztak, és elmondták, hogy a vasutas sakkversenybe tizenhárman neveztek be, azaz ennyien voltak, akik legalább két partit játszottak. Voltak versenyzők Békéscsabáról, de még Bajáról is. A régiós versenyt egyébként Rácz István nyerte, aki egy kupát és egy üveg italt kapott. A sakkon kívül még számtalan sportverseny volt, köztük például kispályás focibajnokság. Az eredményhirdetések után pedig már a bulié volt a főszerep az egyetem sportközpontjában is.Nem sokkal dél után a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekara, majd a Black Five partyzenekar játszott. Utánuk a szegedi Skillful Dance Hip-hop táncbemutatója és a békéscsabai PoleDream Fitness stúdió bemutatója következett, a nap fénypontja pedig a 17 órakor fellépő Kis Grófo volt, akit hatalmas ovációval fogadtak a vasutasok.