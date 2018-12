Sallai, Bokányi és Fürst tovább él Petőfitelep közterületein - Átnevezték az utcákat, csak nem látszik

A nagy túlélő az utcanévtábla. Fotó: Karnok Csaba

A Sallai utcában élők majd mindegyike aláírt egy petíciót is, amelyben kérik az eredeti utcanév megtartását, arra hivatkozva, hogy túl sok nyűggel jár az okmányok cseréje, az átírások elintézése a zömében idősek által lakott utcában. A petíció nem vezetett eredményre, volt viszont újabb egyeztetés, ahol a Pákász nevet javasolták a város részéről. Ezt sem támogatták a lakók, így végül a Seres János nevet kapta az utca.

Ugyanott lakik, mint tavaly, de már új lakcímkártyája van – mutatja Sipos Márk. Fotó: Karnok Csaba

Több hónap alatt készülnek el a táblák



Megkérdeztük a közgyűlési határozatban a közterületi utcanévtáblák cseréjével megbízott Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatóját, Makrai Lászlót, miért nem történt még meg április óta a táblacsere, mikor végzik azt el, és összesen hány tábláról van szó. A cégvezető közölte, folyamatosan cserélik a névváltozással érintett közterületek tábláit – eközben nem tesznek különbséget külterületi tanya, belterületi átnevezés vagy új elnevezés között. Jelenleg 6-7 névváltozással kapcsolatos határozat végrehajtása van folyamatban, viszont a táblák gyártását és zománcozását végző bonyhádi cég több hónapos határidővel dolgozik. Most 186 megrendelt táblát várnak, és 421-et helyeztek ki az elmúlt időszakban. Makrai László megjegyezte, sajnos a felújítások után gyakran eltűnnek a táblák, nem teszik azokat vissza az ott élők. A hőszigetelt társasházakra például alig kerülnek vissza, holott ragasztással lehetséges lenne a felhelyezésük.

– Őszintén szólva nem tudom, ez most milyen utca, de én albérlő vagyok, nem ide vagyok bejelentkezve – mondta az évtizedekig Sallai Imrének hívott petőfitelepi utca egyik lakója, amikor a helyszínen erről érdeklődtünk.Még tavaly év végén döntött a közgyűlés arról, hogy több petőfitelepi, tápéi, kecskési és dorozsmai közterület nevét megváltoztatják, összhangban a 2011-es törvénnyel, amely előírja, hogy közterület nem viselheti olyan személy vagy szervezet nevét, amely a Magyar Tudományos Akadémia szerint 20. századi önkényuralmi rendszerekhez kapcsolódik.Három utcát – a petőfitelepi Sallait, a Fürst Sándort és a kecskési Karikás Frigyest – végül kivettek az előterjesztésből, mert a lakossági tiltakozások miatt további egyeztetést tartott indokoltnak a város.Ez azonban nem derül ki a helyszínen, az utcanévtáblákon ugyanis továbbra is Sallai Imre neve olvasható. Ugyanez a helyzet a kettővel odébb található korábbi Fürst Sándor utcánál is, amelyet végül Szőke Tisza utcára kereszteltek, illetve a Bokányi Dezső utcában is, amelyet hivatalosan már Sólyának hívnak. Az új neveket a Google-térkép sem ismeri, ami azoknak okozhat gondot, akik GPS-szel szeretnének odatalálni valamelyik új nevet kapott utcába.– Nem tudom, ki az a Seres János, de az biztos, hogy már így hívják az utcát, mert az új lakcímkártyánkon ez szerepel – mondta Sipos Márk. – Egy festő volt, aki itt lakott az utcában – segítette ki Márkot édesanyja, Sipos Jánosné, aki szintén nem örült az utcanévváltozásnak.– Az új lakcímkártyákat a tavaszi választások után nem sokkal kiküldték, más segítséget nem kaptunk a várostól. Sajnos úgy lett, ahogy gondoltuk: nekünk kell a közműszolgáltatókhoz, a bankhoz, a nyugdíjfolyósítóhoz és más hivatalos helyre járkálnunk, ha az új címünket szeretnénk bejelenteni, noha mi nem költöztünk innen sehová – mondta el kérdésünkre a szintén az utcában lakó Piti Elek Pálné.