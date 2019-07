Sándorfalváról indult, svájci bajnokként készül a leggyorsabb pizzakészítő Eb-re Linda

Linda első svájci bajnoki címe.

Verseny közben trénerével, Arek Kolendával.

Mester és tanítvány. És a bajnoki címek.

- 7 év után már kicsit unalmas pizzát enni, de a készítése szuper – kezdte mindjárt nevetve Pigniczki Linda Rebeka, aki leggyorsabb pizzakészítőként kétszeres svájci bajnok lett Zürichben. A 26 éves sándorfalvi lány 7 éve dolgozik külföldön. A Hanságiban eltöltött évek után szakácsként ment Angliába, ahol két évet dolgozott a Domino's-nál, amely 2018 óta már a legsikeresebb pizzérialánca lett a legtöbb eladott termékkel. Ez a cég egyébként azzal szerzett világhírnevet, hogy a kezdetek óta garantálják, fél óra alatt a tányérunkon találjuk a megrendelt pizzát. Megalakulásukkor még leülni se lehetett náluk, csak kiszállítással foglalkoztak. Ez a mentalitás hívta életre a leggyorsabb pizzakészítő versenyt is.- Ha jól tudom, Angliában dolgozik a világrekorder is, aki a szabályban meghatározott 3 pizzát 32 másodperc alatt készíti el. Így ott nem volt esélyem, hogy komolyan vegyenek – mesélte a fiatal lány. A váltásnál szerencséje volt, hiszen cégen belül átvették Svájcba, ráadásul akkor édesapja is ott dolgozott. Érkezése után gyorsan felfigyeltek tehetségére és rövidesen trénere is lett. Arek Kolenda naponta foglalkozik Lindával, akit motiválnia biztosan nem kell, hiszen mint mondta, egy átlagos munkanapon is a versenyszabályoknak megfelelően készíti el a pizzákat, a lehető leggyorsabban.- Naponta átlagosan 200 pizzát készítünk, hétvégi akciónál 700 is volt már, de egy-egy 5 frankos akciónál napi 1000-1500 rendelésünk is lehet. Volt olyan, hogy minden egyes pizzához volt közöm. Azt hiszem, már ez is rekord – tette hozzá viccesen. Bár titkokat nem árulhat el, azért annyit elmondott, az ottani pizza egészen más, mint az itthoni,. Bár mindkettő kelt tészta, a ˝dominósoké˝ kukoricadarából készül és teljesen vegán, emiatt máshogy is kell vele dolgozni. - De ezt olyan titok övezi, mint a többi nagy franchise cég receptjét.A versenyről elmondta, 3 nagy méretű, 35 centis pizzát kell elkészíteni: egy szalámisat, egy gombásat és egy margarétát. Az nyer, aki a leggyorsabban végez. - Az első bajnoki címet 54 másodperces eredménnyel nyertem meg, a másodikra pedig szabadságról rohantam el, nem voltam gyakorlatban, így az 1 perc 11 másodperc lett. A felkészülés alatt viszont volt már 42 másodperces eredményem is – magyarázza. Még bőven van ideje javítani az időeredményeken, hiszen a következő Európa-bajnokságot januárban rendezik. 2017-ben már szerepelt egyszer Eb-n, de akkor még csak a tapasztalatszerzés volt a cél.Felkészülését trénere mellett barátai, főleg Zákány Edit segíti, és természetesen családja is mindenben támogatja. - Külön öröm, hogy a szakácsként végzett húgom is csatlakozik hozzám Zürichben. Többször besegített már nekünk és a főnököm egyből munkát is ajánlott neki. Az újabb rendelési őrülethez kell is a segítség, de a felkészülés is biztosan könnyebben megy majd így – mondta mosolyogva Linda.