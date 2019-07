Sándorfalvi tűzoltók is segítettek a Szabolcs megyei vihar után

Munka mellett, a szabadidejükben segítenek. Fotó: Frank Yvette

A június végi vihar miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében annyi káreset volt, amennyi egyébként átlagosan egy megyében egy-másfél év alatt szokott lenni. Összesen 5135 épület tetőszerkezetében tett kárt a vihar, ezek közül 181 volt közintézmény: bölcsőde, óvoda, iskola, művelődési ház, idősek napközi otthona, önkormányzati ingatlan, uszoda. Lak­­hatatlanná vált 41 lakóépület, 101 embert rokonoknál, 13-at önkormányzati lakásokban és általános iskola tornatermében helyeztek el.A kárelhárításhoz a katasztrófavédelem más megyékből is kért segítséget. 54 hivatásos tűzoltó 57 technikai eszközzel, valamint 191 önkéntes tűzoltó 40 eszközzel segítette a munkát. Utóbbiak között volt a Sán­­dorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy tagja is.Polyák Tamás parancsnok elmondta, június 28-án in­dultak el Sándorfalváról, és elő­ször Nyíregyházára, majd Mátészalkára mentek. A sándorfalvi önkénteseket a szegedi katasztrófavédelemtől keresték meg, és kérték a segítségüket. Polyák Tamáson kívül Korom Tamás, Dudás Endre és Király Sándor tudta vállalni az azonnali indulást.Azt kérték tőlük, hogy favágáshoz szerelkezzenek fel, mert a kidőlt fák eltávolítása lesz a feladatuk. Másnap estig összesen hét helyszínen dolgoztak: az egyik helyen tíz fe­­nyőt kellett szétvágniuk.Sándorfalván van jelenleg egy abból az öt különleges gyorsbeavatkozó autóból, amit tesztelésre kaptak az önkéntes tűzoltók – ezzel mentek segíteni.Ameteorológusok június 27-­re az északkeleti és délnyugati or­­szágrészen záporok, zivata­rok kialakulására, megerősö­­dő szélre figyelmeztettek, és arra, hogy a zivatarokat viharos széllökés, jégeső és lokális felhőszakadás is kísérheti. A vihar meg is érkezett, ezért 27-én déltől az Országos Meteo­rológiai Szolgálat Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 51 járására heves zivatar miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki. Megbontott tetők, kidőlt fák, leszakított villany- és távközlési vezeté­kek miatt e négy megyéből csaknem 2700 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez – 95 százalékuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A tűzoltók folyamatosan számolták fel a károkat, három nap alatt értek a végére.A Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a megye egyik legrégebbi önkéntes tűzoltó-egyesülete. A tagok – ahogy minden más önkéntes egyesületnél – más munkából élnek, azaz a civil munkájuk mellett, szabadidejükben segítenek, ha valami olyan történik a megyében, ahol tűzoltók beavatkozására van szükség.