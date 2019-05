Sárkányok az Árkádban - fotógaléria

– Nekem a ló után a sárkány a kedvencem – mondta a kilencéves Enyedi Dóra csütörtök délután az Árkád legalsó szintjén lévő Playmobil-kiállításon, ahol a gyerekek kipróbálhatják és játszhatnak a különböző mozgatható figurákkal.A Playmobil egy szerepjáték gyerekeknek: egy mozgatható fejű, csuklójú és lábú, néhánycentis figura. Ezek a játékfigurák különböző variációkban fordulnak elő, általában egy-egy tematika köré készülnek. Vannak az ókori Egyiptomba illeszkedő figurák, középkori kalózok, rendőrök és tűzoltók is.Csütörtök délután az Így neveld a sárkányodat egész estés amerikai 3D-s számítógépes animációs film figurái voltak a legnépszerűbbek. Dóri meg is mutatta Bütyköt és Fogatlant. – Most először vagyunk itt. Reggel mindig az Árkádon keresztül megyünk iskolába, és fentről láttam, hogy van ez a kiállítás. Ma végre lejöttünk kipróbálni – mesélte a másodikos lány.Mellette a szintén kilencéves Luca és húga, a már majdnem négyéves Lizi ugrottak be a sárkányokkal játszani. Ők kupont jöttek beváltani, de a kupon és az édesapjuk is türelmesen várakozott, míg a lányok kijátszották magukat. A játszóház vasárnapig várja a gyerekeket.Playmobil-szerepjátékokat próbálhatnak ki a gyerekek az Árkád alsó szintjén. Az Így neveld a sárkányodat animációs film figurái voltak a legnépszerűbbek, Dóri, Luca és Lizi is ezekkel játszott. Fotó: Karnok Csaba