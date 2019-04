Saslik streetfood-ot készített Wossala Rozina a Széchenyi téren - galéria

És persze jótanácsokkal is ellátta a fesztivál közönségét: például hogy soha ne a receptnek higgyenek, inkább érzésből főzzenek, illetve hogy ne kedvetlenedjen el senki, ha hibázik a konyhában, ugyanis abból lehet tanulni.

Wossala Rozina főzött szombat délután a Gerilla Gourmet Fesztiválon, aki a hideg idő ellenére egy tüzes nyári recepttel készült: csirkét grillezett nyárson. Az érdeklődőknek bemutatta a yakitorit, melyen a húsokat készítette, majd a gyújtókéményt is, melyben a parazsat állította elő. Maga az étel egyszerűnek tűnt: saját készítésű curry fűszerkeverékkel ízesített joghurtba pácolta a csirkemell kockákat, majd azokat nyársra tűzve megsütötte, és paprikasalátával, pitában tálalta. Ahogy ő fogalmazott: saslik street food-ot készített.Rozina főzés közben szívesen válaszolt a nézők kérdéseire is. Megtudhattuk például, hogy néhány hónapja jelentősen visszaszorította étrendjében a húsokat, ami szerinte mindig könnyű választás, de inkább zöldségeket kellene fogyasztanunk, illetve azt is, hogy nem szereti a rózsaborsot.

Azt, hogy milyen a Rozina-féle saslik street food, a fesztivál közönsége is letesztelhette, az elkészült ételt ugyanis szétosztották.