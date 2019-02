Schwarzenegger-alkatú, Einstein-agyú kell: elfogytak az egykori nyugdíjas egyenruhások, így biztonsági őrből sincs elég

Sokan, de nem elegen

Erő, izom, értelem. A vagyonőrpiac igényei is egyre nőnek. Fotó: Kuklis István

Konferencia a diszkótűzről

Fizetett a tolvaj helyett

Hajléktalannak nézték egy nagyáruházban, mert éjjel az éttermi részen ült, és ette, amit vásárolt. A biztonsági őr lesöpörte az asztaláról az ennivalót, aztán megütötte őt, viperával, az oszlop takarásában. A kamera ezt nem látta – adta elő évekkel ezelőtti történetét egy olvasónk. Eljárás indult, de nem volt bizonyíték az őrrel szemben. Amikor ugyanott egy másik vásárlót ért inzultus, és az áruház kártérítést fizetett, olvasónk jelentkezett: az ő ügyét is vizsgálják újra! Ez nem úgy történt meg, ahogyan várta, ezért az újsághoz fordult. Igazságot mi nem tudunk szolgáltatni, de ő azt mondta, neki már az is elég, ha arról olvashat, hogy az ilyen esetekből okulnak, akik képezik a biztonsági őröket.Csongrád megyében mintegy háromezren, Magyarországon százezren dolgoznak vagyonőrként. Áruházakban, bankokban naponta több milliószor találkoznak ezek az emberek ügyfelekkel. Napi egy-két panasz fordul elő. Az ilyen ügyek kilencven százaléka nem szakmai probléma, hanem emberi, az őr stílusát, modorát, hangnemét kifogásolják. Aki biztonsági őrnek jelentkezik, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esik át, nézik azt is, pszichikailag megfelelő-e a munkára. Akik fegyveres őrök lesznek, azokra komolyabb pszichológiai vizsgálat vár.– Elsősorban az őröket foglalkoztató cégek érdeke, hogy az emberi hozzáállás megfelelő legyen – mondja Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke.– Akik huszonöt–harminc éve a honvédségtől, rendőrségtől érkeztek, ma már a hetven pluszos korosztályhoz tartoznak. Most ebben a szakmában is munkaerőhiány tapasztalható, és a cégek között nagyon kiélezett a verseny. A cél a legtöbb helyen először az, hogy ki tudják állítani a megfelelő számú őrt. A következő lépés, hogy megtanítsák nekik, az adott helyen hogyan kell teljesíteni. Így ha panasz érkezik egy őrre, általában máshová állítják. Egy ügyfélszolgálaton ideges embereket kell fogadni, ott számít, milyen az ember tűrőképessége. Ahol egy sorompót kell nyitogatni egész nap, ott nem annyira. A piac igényei közben nőnek. Ahogy mondani szoktuk, Schwarzenegger-alkatú, Einstein-agyú emberek kellenének, lehetőleg Trabant-áron.Ötévente mindenkinek kötelező továbbképzésen részt venni. Több felsőoktatási intézmény tanít biztonsági szakembereket, a kormányzat is támogatja ebben a szakmát. A kamara is szervez tanfolyamot, vizsgáztat is, bár a kamarai tagság 2012 óta nem kötelező. Rendszeresen frissítik a tananyagot, most már online, mert az a tapasztalat, hogy mire a nyomdából kijön a könyv, már elavult. A West Balkán diszkó tragédiájának tanulságaiból konferenciát rendeztek, de az érdekes esetekből is tanulmány készül. – Szegedi áruházban történt, hogy egy vevőt visszatartottak, hogy átvizsgálják a csomagját, ő pedig rendőrt hívott – idéz föl egy történetet Német Ferenc. – Az őrök azt írták a jegyzőkönyvbe, rutinvizsgálatot végeztek. Ilyet azonban csak termelő üzemben lehet végezni, a kilépő dolgozóknál. Egy áruházban, ha nincs jogalapja az őrnek arra, hogy átnézze a vevő csomagját, nem teheti meg. Rutinból senkit sem lehet tolvajnak tekinteni. A vevő rendőrt hívott, és a bíróság 600 ezer forint sérelemdíjat ítélt meg. Ezután az üzlet lecserélte a biztonsági céget.Amikor a kamarát arra kérik egy közbeszerzésnél, véleményezze a biztonsági munkára jelentkező cégek pályázatait, a testület nem az árat nézi. Arra figyelnek, a vállalkozás tanúsítványában szerepel-e, hogyan képezi a dolgozóit. Vannak cégek, amelyek elhívják az oktatót, mások azt mondják a vagyonőrnek, szerezze meg a papírt, ahogy tudja. S az őrök között is vannak, akik elvárnák a magasabb fizetést, de saját képzésükre nem hajlandók költeni. Pedig a nyelvtudás például nagyon sokat számíthat. Persze, az érzékenység is. – Az egyik vizsgázóm, egy hölgy, aki egy kisvárosi áruházban dolgozik, a közelmúltban kifizette a lopáson ért néni helyett a kenyeret, és elengedte. Ami az első példát illeti: az áruház a köz számára nyitott magánterület, aki belép, tudomásul veszi az ottani tartózkodás szabályait. Ha ki van írva, hogy életvitelszerűen ott nem lehet lenni, az őrnek meg kell ítélnie, hogy aki benn van, vét-e a szabály ellen. Akit már másodszor lát ott ugyanabban az időben, és szemlátomást nem vásárló – a kukából szedi ki az ételt –, az rontja az áruház üzletét. Annak lehet szólni. Ez egy beszélgetős szakma. Ha odakinn mínusz húsz fok van, talán nem a kiküldés a jó megoldás. Azért is komplikált a feladat, mert vannak energiavámpír emberek, s a rendszert kihasználók. Olyan például, akit adott helyen többször lopáson értek, és visszamegy megint. Ha az őrök nemcsak kísérik, hanem megállítják, kipakoltatják a táskáját, és nincs benne lopott holmi, ő is joggal indít pert sérelemdíjért.