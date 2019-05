Se kerékpárút, se kijelölt kerékpársáv: nem tudják a bringások, mi a szabály a Bertalan hídon

– Békeidőben sem egyszerű kerékpárral közlekedni a Bertalan hídon, de most javítják, és le van zárva az újszegedi oldal feljárója. A Római körútról a hídra felhajtó bicikliseket tiltótábla fogadja ezen a járdán, szöveges információval kiegészítve: „Figyelem, a járda lezárva Újszeged felé". Ez azonban becsapós, ha valaki átteker ezen az oldalon a Tisza felett, simán le tudja vinni a lépcsőn a biciklijét, és gurulhat tovább.A tiltótábla persze komoly, megkérdeztük az ügyben a rendőrséget is. Még a munkaterület előtt le lehet vinni a biciklit a lépcsőn, aki így megy át biciklivel a hídon, az szabálytalan? Békeidőben a döntő többség ezen az oldalon közlekedik, most lehet-e használni kerékpárral a túlsó járdát? És egyáltalán, a felújítás ideje alatt hogyan tudunk átbiciklizni a Bertalan hídon szabályosan?„A közúti jelzőtábla láthatóan tiltja, hogy kerékpárral használják az érintett járdaszakaszt, mint ahogy a tájékoztatás szerint a gyalogosközlekedést is a másik oldalon levő járdára irányítja. További kérdéseivel kérjük, forduljon a javítási munkálatokat végző Magyar Közút Zrt.-hez" – írta válaszában a rendőrség. Tőlük tehát nem tudtuk meg, hogyan lehet mostanában átbiciklizni szabályosan.– A hídon csak gyalogosforgalmi létesítmény van, sem kerékpárút, sem kijelölt kerékpársáv nem található rajta. A jelenlegi szélesség a közvilágítási oszlopok áthelyezésével sem teszi lehetővé a járdán kerékpáros „létesítmény" kialakítását – írta megkeresésünkre a Közút. Az oszlopok okozta nehézségekről tavaly írtunk (2018. augusztus 10.: Nem könnyű áttekerni, szűkös a hely bringával a Bertalan hídon).Ha szövegértelmezésben nem hibázunk, akkor a Bertalan hídon nem lehet áttekerni szabályosan, hacsak nem az úttesten tesszük, de az életveszélyes – és lehet, hogy ott is tilos. A gyakorlat ezzel szemben az, hogy szerda reggel 8 óra előtt minimum másfél tucat biciklist láttunk a hídon, mialatt személyautóval átértünk az egyik oldalról a másikra.Tény, veszélyes lejtő a most már táblával is lezárt szegedi oldal lejtős járdája, de ezt a biciklisek is tudják: óvatosak, előzékenyek, figyelnek a szembejövőre. Jellemzően elengedik azt, aki már lendületben van és lefelé gurul, a lényeg az integetés, a szemkontaktus. A jelenlegi munkák tervezett befejezési határideje június 30., ezután eltűnhet az áthajtást tiltó tábla a járdáról. Az alapkérdés persze marad: lehet-e szabályosan átbiciklizni a Bertalan hídon?