Segített a csip az elszökött kutyák visszajuttatásában

Nyulas János Attila, az ebrendészeti telep vezetője a Móravárosban befogott megrettent kutyát mutatja. Nem találtak benne csipet, így még nem tudták visszaadni a gazdájának. Fotó: Karnok Csaba

– Hét ebet sikerült most befognunk, közülük a beültetett csipeknek köszönhetően hatot már sikerült is visszajuttatnunk a gazdáikhoz. Egy kutyában nem volt csip, ő még várja a gazdáját az ebrendészeti telepünkön. Idén jobban vigyázhattak a gazdák a kedvenceikre, bezárhatták vagy esetleg nyugtatózhatták őket, talán ezért is volt most sokkal kevesebb elszökött állat – tájékoztatta lapunkat Makrai László.A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: már évek óta nem altatnak el egyetlen kutyát sem a szegedi ebrendészeti telepen. Mindegyik befogott állatnak igyekeznek megtalálni az eredeti tulajdonosát, vagy ha ez nem sikerül, új gazdát keresnek.