Segítünk, hogy segíthessen: mutatjuk, melyik szervezeten keresztül mit tud adományozni

A Vöröskereszt is készít az adományokból csomagokat a rászoruló családoknak. Fotó: Frank Yvette

Az ünnepek közeledtével nagyobb figyelem fordul az adománygyűjtő akciók felé. A jól ismert adományvonalak mellett ajándékokkal, tartós élelmiszerekkel vagy akár pénzzel is segíthetünk a nélkülözőkön.A Szegedi Karácsonyi Hetek keretében több jótékonysági akciót is hirdettek, a Dóm téren például Szeretetkuckóba invitálnak. Az ott elkészített és hazavihető mézeskalácsdíszért cserébe várnak felajánlásokat, amelyekből meleg ételt biztosítanak karácsony előtt rászorulóknak. A Szent-Györgyi Albert Rotary Club a Klauzál térre invitál, mindennap 17 órától teát és forralt bort kínálnak porcelánbögréből, amelyet meg lehet vásárolni. A befolyt összegből a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonát segíti a szervezet.A Magyar Vöröskereszt idén is ünnepi összefogásra hív, számos lehetőséget biztosítanak jótékonykodásra. Pénteken és szombaton a Tesco hipermarketekben szerveznek élelmiszergyűjtést, céljuk, hogy 13 ezer családnak tudjanak segélycsomagot összeállítani.A Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász december 11. és 17. között tartja hagyományos karácsonyi jótékonysági vásárát a Dugonics téri nagyáruház földszintjén, melynek bevételéből rászoruló családok számára vásárolnak téli tüzelőt.A Szeged-Kálvin téri Református Gyülekezet december 9-éig várja az adományokat a Nyilas Misi Programkeretében. „Töltsünk meg egy cipősdobozt ajándékokkal, szeretettel az árva, rászoruló gyermekek számára" – írják felhívásukban. Vasárnap startol a IV. Szegedi Jótékonysági Félmaraton, mely akcióval a Magyar Református Szeretetszolgálat „Nyilas Misi Pakk – Cipősdobozba zárt szeretet" akcióját támogathatják az indulók. A verseny napján a Topolya sori JGYPK Sportcsarnoknál reggel 7 órától is lehet nevezni.Idén is csokit gyűjtenek a nélkülöző gyermekeknek a bohócdoktorok. A Karitáció Alapítvány a csokiadományokat szegedi irodájában várja december 14-éig a Kálvária tér 31. szám alatt. Csokigyűjtőpont a város több pontján és Deszken is van, ezekről az alapítvány honlapján lehet tájékozódni.Az ünnepek közeledtével az SZTE BTK HÖK rászoruló és beteg gyermekeken szeretne segíteni a Karitáció Alapítvánnyal, valamint a Baptista Szeretetszolgálattal összefogva. December 20-áig cipősdobozokban várják az ajándékokat, amelyeket a HÖK irodájában lehet leadni az egyetem Ady téri épületének második emeletén. Cipősdobozokat a város több pontján fogadnak, ezekről a ciposdoboz.hu oldalon lehet tájékozódni.A plázában december 9-éig mindennap 12 és 18 óra között várják a felajánlásokat, amelyeket a Csongrád megyei nagycsaládosoknak juttatnak el. Ugyancsak vasárnapig a Libri gyerekkönyveket vár karácsonyi kampánya keretében Szegeden a plázában és az Árkádban.A Fatima Ház Alapítvány Csaba utcai alkotóházában adományboltban is vásárolhatunk, illetve a Művészeti és Kézműves oldalukon, a muke.hu-n megvett termékek eladásából befolyt összeget tartós élelmiszerekre és gyermekek táboroztatására költik.

Lapunk is jótékonykodik: 12 család számára gyűjtjük a jóakaratforintokat december 14-éig a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657- 00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet ügyfélszolgálatainkon megtalálnak.