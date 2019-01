Sehapovic Iván az amatőr zenekarokat szeretné támogatni - Egyetemre jár, közben fesztivált szervez

A Kapcában zajlik majd a háromnapos esemény, március 27-től 29-ig. Egy este 3-4 zenekar is fellép. Sehapovic Iván saját zsebből finanszírozza a rendezvényt, de szívesen fogad segítséget és szponzorációkat. Az idei belépőt – 500 forint körül mozog egyelőre a napijegy – a jövő évi bulira szánja.

– Az alapján válogatok, hogy tud-e a csapat egy alapközönséget hozni. Ha ötven embert bevonz az első zenekar, akkor azok maradnak a következő koncertre is. Ha tetszik nekik, eljönnek következő nap. És így tovább.

Amatőr zenekaroknak szeretne segíteni egy fiatal egyetemista. Sehapovic Iván lehetőséget kínál a kezdő bandáknak, hogy minőségi körülmények között zenéljenek, igazi színpadon, jó hangosítással. Így született meg a SZERR, vagyis a Szegedi Rock ’n Roll fesztivál.– Öt éve zenélek a Brend nevű bandában, basszusgitáros vagyok. Azt vettem észre, hogy nehéz megtalálni az irányt, bármennyire is próbálkozunk. Én most egy új utat szeretnék kínálni – mondja a szervező. – Mindig rendezvényszervezéssel szerettem volna foglalkozni. Elkezdtem dolgozni a JATE Klubban egyetem mellett, majd belevágtam ebbe, kezdő vállalkozóként.– Hangszerboltokkal és más szórakozóhelyekkel is konzultálok. Februárig kész lesz a zenekarok névsora, 9–12 bandáról beszélünk. Szolid rockot játszó formációkat keresek, igyekszem távol maradni a keményebb vonaltól. A punk és a stoner stílus még belefér.Szegeden azt tapasztalta, nem jut elég lehetőség az amatőröknek. A SZIN-en is egy kisszínpadot kapnak csak. – A 30Y zenekar is valahonnan elindult. Sok helyi a Rock Klubban lép fel, ott viszont nincs igazi színpad. Kicsit dühítő, hogy kevés a lehetőség.Persze nem áll módjában minden kezdő bandát bevonni. Tudja, nagy fába vágta a fejszéjét, de ott lebegnek előtte a példák: a Quimby, a Magna Cum Laude és a Czutor Zoltán által alapított szegedi Belmondo zenekar. Ők is kicsiben kezdték. Akárcsak a Brend, a banda, amelyben a főszervező fiú zenél.Sehapovic Iván reméli, hogy az emberek nyitottak lesznek a kezdeményezésére. Hangsúlyozta, nem feltétlenül a zenekarokat kell támogatni, hanem a koncepciót, hogy amatőröknek segítenek. – Nem pénzt ajánlok, hanem lehetőséget, hogy jó körülmények között léphessenek fel, s szerezzenek új rajongókat maguknak.Ő kereste meg a bandákat, majd azok egymást kezdték el beajánlani, működött a dolog. Fellép egyik este például a Hungry Eyes, amely a fővárosból utazik le Szegedre, s jelentős rajongótábora van. Márciusban kiderül, mire képes egy egyetemista, aki elszántan segíteni akar. Addig igyekeznek minél több embert bevonzani. – Első alkalom, valahonnan el kell indulni.