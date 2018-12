Sikerektől volt hangos 2018: évzárót tartott az NKM Szeged Vízisport Egyesület

Komment



Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke

– Ahogy mindig, most is nagy örömmel fogadtuk el az NKM Szeged meghívását a szövetségi kapitánnyal, Hüttner Csabával együtt. Az elmúlt nyolcvan év a sportág sikersztorija, és ez azért lehet, mert olyan klubok vannak, dolgoznak és hoznak eredményeket, mint amilyen az NKM Szeged. Az ő örömeik, eredményeik rengeteget adtak ahhoz, hogy töretlen legyen ez a sikersztori. Ráadásul sokszor adott mintát, fejlesztési irányt, mutatott példát a klub, amely új projektre ösztönzött másokat is. Akadnak hullámvölgyek, de az NKM Szeged mindig talpra állt, és most is felfelé ívelő a pályája.

Taps. Nem akart szűnni az NKM Szeged Novotel Hotelben megtartott évzáróján. Ünnepelt a klub, amely igen sikeres esztendőt zárt 2018-ban is.A három szakág (kajakos, kenus, evezős) versenyzői minden eseményen, ahol indultak, a világban, Európában vagy itthon, megrohamozták a dobogót. Az NKM Szegedből összesen 25-en vettek részt nemzetközi versenyen, és 26 érmet hoztak haza, emellett 74 bajnoki aranyat, összesen 145 bajnoki medált vehettek át az egyesület sportolói (részletekért lásd táblázatunkat). Az NKM Szeged a kajakos és kenus szakágakat tekintve az ország legjobb klubja lett idén, azt a Győrt előzte meg, amely mindössze 25 század (!) ponttal szorult Tisza-parti ellenfele mögé. Ez a különbség nagyjából azt jelenti, hogy mondjuk valaki nem elégedett meg az ötödik hellyel, és az utolsó métereken előzve negyedikként ért célba a bajnokság egyik döntőjében – ezzel is hozzátett a végső csapatsikerhez.Pontosan ebben nagy a klub: a sok apró, pici puzzle-darab a helyén van, mindenki tudja és teszi a dolgát, az összkép pedig kiváló lesz. Kell ehhez a szakmai stáb, az edzői elhivatottság, kellenek a gyerekek, a felnőtt példaképek, a szülők, és kellenek azok a támogatók, amelyek segítik a munkát.Az összejövetelen valamennyi bajnokot, érmest megemlítették, mind ajándékot, oklevelet kaptak, de voltak olyanok is, akik különdíjat érdemeltek. Ilyen volt Dervarics Attila egykori elnök, a kenus Nagy Bianka, Molnár Csenge, Kocsis Ádám, a kajakos Varga Katalin és Suba Róbert, illetve az utánpótlásból Bakos Nóra, Csomor Balázs, Dobronoky Zalán, Gál Ádám, Kelemen Blanka és Zs. Somló Dániel.