˝Síráselhárító eszközök˝ a mentőautókon: nínómacik segítenek a legkisebb betegeken

vekkel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, hogy minden mentőautót plüssökkel „szerelnek fel" a gyerekek számára, azóta aki csak tehette, odaajándékozta a megunt mackóját. Most újabb szintre érkezett az összefogás: a Református Szeretetszolgálat jóvoltából ugyanis a megváltozott munkaképességű dolgozóik úgynevezett nínómacik gyártásába kezdtek. Már Csongrád megyébe is megérkezett az első szállítmány, több száz mackót osztottak szét a mentőállomások között, minden mentőautóra jutott belőlük.– Már a korábbi felajánlásoknak is nagyon örültünk, de a ka­­pott játékok tisztítása, fertőtlenítése nehezen volt megoldható, hiszen csak így kerülhettek be a mentőautókba. Garantálnunk kellett a tisztaságot. A most ké­szülő mackók ezt bár biztosítják, ugyanis a szervezet munkatársai Sarkadon és Harkányban egységes anyagot használnak, egy séma szerint dolgoznak, így mindenhová fertőtlenített, egyforma macik jutnak, amelyek egészen addig a csomagolásban maradnak, amíg nem adjuk oda a gyermekeknek. Nagy segítség ez a munkánkban, hiszen a gyerekkel nehéz a bizalmat kialakítani, viszont amint ezeket a plüssöket elővesszük, odaszoríthatják magukhoz, megnyugszanak, és azután könnyebben tudjuk megértetni velük, hogy mi is vár rájuk. Van, hogy a já­tékon is meg tudjuk mutatni a szükséges beavatkozást, így még elfogadóbbak lesznek. Sőt, örökre náluk maradnak a „síráselhárító mentőeszközök", amelyeket már többször bevetettek a mentés során – tájékoztatta lapunkat Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa.Az Országos Mentőszolgálat a napokban 300 macit adományozott az erdélyi Szent László Gyermekvédelmi Központ lakóinak, bízva abban, hogy a határon túl is jól teljesít a speciális mackósereg, és sok örömöt okoz majd a gyermekeknek.