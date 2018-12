Sok helyen karácsonykor sem volt megállás: ünnepi pörkölt főtt a tűzoltóknál szerdán

Jó hangulat a tűzoltólaktanyában

15 kiló húsból készült az ünnepi pörkölt

Kenyeret keresett a család – taxival

Míg a tűzoltók egyik csapata egy kiskundorozsmai szénmonoxid-szivárgásnál tevékenykedett, a többiek igyekeztek ünnepi hangulatot varázsolni a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Napos úti épületének konyhájában, ahol szerda délelőtt 15 kiló húsból főtt a pörkölt egy hatalmas bográcsban.Alkalmi bográcsállványnak jól jött egy forgalomból kivont szolgálati létra, ennek fokai közé helyeztek egy méretes fakanalat a tűzoltók, majd erre lógatták fel a bográcsot.A másik fakanalat Kádár András forgatta, aki tavaly hírügyeletes volt. Ebben az évben szakácsként és szerparancsnokként tevékenykedett. – Tudok főzni, ezt hazudom nekik, de úgy tűnik, eddig bevették – mondta. A hangulat jó volt a laktanyában, de azt azért hozzátették, hogy nem egyszerű hivatás az övék, csak most tűnik úgy.Fodor Ottó hírügyeletes úgy fogalmazott, ünnepekkor a két véglet a jellemző. Vagy nyugalom van, vagy nagyon nagy a baj. Az elmúlt három nap átlagos volt, az ünnephez kapcsolódó balesetekkel: kigyulladt egy adventi koszorú és szivárgott a szén-monoxid. Sajnálatos módon egy tragikus baleset is történt szerdán kora reggel. Posta Róbert elmondta, Csongrád megyében idén 2885 riasztás érkezett, ebből Szegeden 1606.Az ünnep háromnapos, a tűzoltók pedig 24/48 órás beosztásban vannak, azaz egy nap szolgálatot két nap pihenő követ. – Így egy karácsonyi ünnepnap jutott ránk. Legközelebb 29-én, majd elsején vagyunk szolgálatban, ezért szilveszterezni nem fogunk – magyarázta Posta Róbert. A pörkölt alapanyagát az egyik kolléga ajánlotta fel, a 15 kiló húsból vacsorára is maradt a 27 szolgálatban lévő tűzoltónak.A Tompai Kapu úti MAXILine benzinkúton sem pihentek a munkatársak.– A legjobb ilyenkor dolgozni, mert kedvesek az emberek – mondta Mucsi Attila kútkezelő. Vígh Dániel műszakvezető komolyra fordítva a szót elmondta, hogy annyi a különbség az ünnep és a hétköznap között, hogy ilyenkor később kelnek és indulnak el az emberek. Máskor hajnali 2–3 órakor már jönnek, most tovább alszanak – mondta. A fiatalembertől arról is érdeklődtünk, hogy esetleg a tűzoltókhoz hasonlóan, nem gondoltak-e arra, hogy egy közös főzéssel ünnepeljék a karácsonyt, mire nevetve annyit mondtak, elég furcsán nézne ki, ha a benzinkúton alágyújtanának egy nagy bográcsnak.Beszélgetésünk alatt érkezett Molnár Marcell, a Tempó Taxi munkatársa, aki szintén nem pihente végig mind a három napot. – 24-én és 25-én is végignyomtam a délelőttöt. De a mai nap a családé. Nekem teljesen normális, hogy akkor dolgozok, amikor akarok, mert kötetlen a munkaidőm. A szilvesztert is megcsinálom – árulta el a fiatalember, akinek egy apró kaland is jutott az egyik karácsonyi fuvarral.– Boltot kellett vadásznunk kenyér miatt egy családdal. Férj és feleség utaztak egy kisgyerekkel, nyilván rokonokhoz tartottak, de kenyerünk nem volt. Szerencsére nem kellett sokat autóznunk, mert a második helyen meg tudták venni az egy kiló kenyeret.