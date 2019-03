Sok jól alkalmazkodó őshonos faj sincs már biztonságban - Megtörtént eseteket dolgozott fel Molnár Gyula

Molnár Gyula büszkén mutatja új könyvét, amelyet figyelemfelkeltő kiadványnak szánt. Szerinte nem figyelünk eléggé természeti értékeinkre. Fotó: Török János

75. születésnapját nem csak jubileumi koncerttel ünnepelte Molnár Gyula, a Molnár Dixieland Band alapítója januárban. Új könyve is nemrégiben jelent meg a civilben nyugalmazott egyetemi docensnek, biológusnak, akinek természetfotói is ismertek. 2010-ben már debütált egy kiadvánnyal, az egy fotóalbum volt, Az én Alföldem címmel. Most szerzőtársával, az ásotthalmi erdőmérnök Andrési Pállal egy speciális témát dolgoztak fel. – Nem is gondolnánk, hogy élővilágunk tevékenységünk hatására mennyiféleképpen sérül. Felmerült bennem, hogy a világban előfordult történetek helyett a hazai, valóban megtörtént eseteket kellene megírni. Sokan láttak már olajos tollú madarakról fotókat, arról, hogy a tengerek élővilágát szennyezik az olajszállító tankhajók, valamint az erdőirtásokról és a klímaváltozás hatásairól. Mi most azt mutatjuk be kiadványunkkal, hogy Magyarországon is vannak hasonló esetek – magyarázta Molnár Gyula.A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon című könyv arra fókuszál, hogy véletlenül, a tudás hiánya miatt, vagy éppen akarattal milyen károkat okoznak az itt élő emberek a Kárpát-medence élővilágában. Elmesélte, a téma ötlete még akkor vetődött fel benne, amikor ornitológiát tanított a főiskolán, volt ott egy tétel A civilizáció káros hatása a madárvilágra címmel. Ekkor gondolta, ezt ki kellene bővíteni. – Mivel tisztán látszott, hogy ez nem egyemberes feladat, ezért segítséget kértem természetvédelmi egyesületek munkatársaitól, természetvédelmi őröktől, terepbiológusoktól, ökológusoktól, hogy az általuk látott eseteket dokumentálják – mesélte.Mivel az is kiderült, hogy minden civilizációs hatásról konkrét esetet nem tudnak prezentálni, így bevonták a folyamatba az ásotthalmi Andrési Pál erdő- és természetvédelmi mérnököt, aki az egyes kimaradt problémákat fejezetekbe foglalva megírta. A hiánypótló kiadvány mintegy 300 oldalon megtörtént eseteket dolgoz fel, színes helyszíni fotókkal illusztrálva. Összesen 54 szerző 154 képe szerepel a kiadványban.– Úgy gondoltuk, hogy egy kvázi sokkoló hatás jobban elérhető a könyvvel, mint ha csak felsorolnánk, hogy milyen káros hatással vagyunk mi, emberek környezetünk élőlényeire – mondta Molnár Gyula. Ilyen például az kép, amely egy elütött vidrát ábrázol a Velencei-tó környékén. A biológus szerint sok jól alkalmazkodó őshonos faj sincs már biztonságban.– Elgázoljuk, lelőjük, megmérgezzük őket, átalakítjuk, megsemmisítjük élőhelyeiket, és számtalan módon csökkentjük állományaikat – tudatosítja a szerző, aki a könyvet ajánlja minden biológiához, környezetvédelemhez, természetvédelemhez kötődő embernek, egyetemistáknak, ám az ez iránt érdeklődő középiskolásoknak és természetfotósoknak is.