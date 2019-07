Sok póniló kis helyen is elfér: büdösre panaszkodnak a szomszédok Tápén

Pónilovak Sánodr János tápéi minifarmján. Fotó: Karnok Csaba

Évek óta panaszkodnak a szomszédok a pónilovakat tartó gazdára Tápén, a Kikötő soron, a Tisza-töltés lábánál, a Sárgára vezető átjáró tövében. – Nagy melegben nem lehet megmaradni a kertben a lovak bűzétől, ha úgy fúj a szél, de elég a legkisebb szellő is – mondja az egyik panaszos. Nemegyszer je­lezték már az önkormányzatnak és mindenféle hatóságnak, de nincs elmozdulás az ügyben. – Nem hiszem, hogy szabályos több mint 10 lovat ilyen kis területen tartani – fakad ki a panaszos.A lovak gazdája, Sándor János is készséggel fogad bennünket, amikor megosztjuk vele olvasóink problémáját. – Csak egy szomszédnak van igazán baja a lovakkal, de annak már régóta, pedig a trágyát naponta többször is összeszedem – mondja, és mutatja is a mini lovasfarmot. Váratlanul érkeztünk, rend, tisz­­ta kifutó fogadott bennünket, az viszont tény, minden zsúfolt, kis helyen tartja a gazda a sok lovat, és bizony van köztük túlméretes póni is.– Most kevesebb van, mint tíz, de volt már ennél több is – ismeri el szűkszavúan. Azt viszont hangsúlyozza, hiába küldték rá az önkormányzatot és a különböző hatóságokat, nem találtak rajta fogást. – Csupán egyszer marasztaltak el, de akkor is csak azért, mert a lovak nem voltak bejelölve – mondja, hozzátéve, eladná az összeset, ha találna ve­­vőt, aki minden lovat elvisz egyszerre. Belefáradt már, és az unokája is megnőtt, teher neki a sok ló.Miközben fotós kollégámmal a gazdával beszélgetünk, rövid időn belül két ló is megmu­tatta, milyen a friss trágya, mé­­re­­tes kupacokat produkálva. Ha ezt viszonylag rövid időn be­­lül összeszedi Sándor János, je­­lentősen csökkenti a környék szagterhelését. Ám ha félnapos dolga támad a gazdának, akkor néhány óra elteltével, kánikulai melegben, lengedező szellőben ez nem kellemes a szomszédoknak. – Valóban voltak panaszok, korábban már többször is vizsgálta a polgármesteri hivatal a lótartó gazdát, ám olyan állatorvosi papírokat tudott mutatni, amely szerint minden szabályos – mondja a körzet önkormányzati képviselője Szécsényi Rózsa. Kiderült, az elmúlt években többször is foglalkoztak a problémával a különféle hivatalok és hatóságok, de sem az önkormányzat, sem más nem oldotta meg az ügyet.– Jelenleg nincs állattartási rendelet, nincs törvényi támogatás ahhoz, hogy az ilyen jellegű problémákat kezeljük – hangsúlyozza a képviselő. Ugyanakkor elmondja, a ló éppen ritka példa, és amúgy sem a haszonállatokkal, a disznóval, a tyúkokkal van a legtöbb baj, hanem a ku­­tyákkal.