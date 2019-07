Sokakat meglepett a híd lezárása - Türelmes várakozást és szabálytalanságot is láttunk

Táblák sora figyelmeztet a megváltozott forgalmi rendre. Nem könnyű eligazodni. Fotó: Kuklis István

Megkezdték a munkát az átkelőn. Fotó: Kuklis István

A Belvárosi híd lezárása miatt hosszú sor állt az Oskola utcán hétfőn délután. Az autósok ezzel együtt türelmesek voltak. Fotó: Kuklis István

Már hetek óta tudható, hogy július 22-e és augusztus 8-a között nappal lezárják a Belvárosi híd Újszeged felé tartó sávját a felújítási munkálatok miatt. A tiltás nem érinti a tömegközlekedési eszközöket, a kerékpárosokat és a gyalogosokat: ők továbbra is átmehetnek a hídon, az autósoknak azonban napközben a Bertalan hídon át kell kerülniük. A hétfő délutáni csúcsforgalomra számítva 16 óra előtt érkeztünk a Roosevelt térre. A környéken egyedül az Oskola utcában torlódott fel sor, amely valamivel négy óra után tovább növekedett, ekkor már majdnem a Somogyi utcáig álltak az autósok. Fenn a hídon láthatóan megkezdődtek a munkálatok, ez azonban nem okozott zavart az autóknak, buszoknak és trolibuszoknak, itt a rendet a forgalomirányító szabályozza. A feltört aszfalt inkább a kerékpárosoknak okozott kisebb fejtörést, hogy a szembejövő autóssáv, vagy leszállva a járda felől kerüljenek, láttunk példát mindkét megoldásra.A hosszú várakozás ellenére a hídfőnél igen türelmesnek bizonyultak a sofőrök, egyetlen dudálást és (legalábbis ablakot letekerő, hangos) szitkozódást sem hallottunk. Szabálytalanságot viszont annál többet láttunk. Úgy tűnik, hiába írta meg lapunk többször is, hogy lezárják a hidat, ottjártunkkor több autóst láthatóan váratlanul ért a behajtani tilos tábla, és nem is mindenki fordult vissza még ezután sem. Jobbról és balról a hídra tartó sávot az útjelző tábla eltorlaszolja, de a Híd utcában a tömegközlekedési eszközök miatt ezt a sávot szabadon kellett hagyni, így a legtöbb szabálytalankodó autós is ebből az irányból érkezett. Egyesek a kereszteződés után vették észre, hogy rossz irányba mennek, volt, aki innen vissza is fordult, míg mások egyszerűen továbbhajtottak. Jellemző volt az is, hogy, ha két megtévedt autós érkezett a hídhoz, akkor a második autós az elsőt utánozva döntött arról, hogy visszafordul-e vagy sem. A legnagyobb szabálytalanságot épp az orrunk előtt követte el az az illető, aki a Stefánia felől érkezett a kereszteződéshez, tehát abból a sávból, amelyből nem is kanyarodhatott volna el, mégis a híd felé vette az irányt. Alig 20 perc alatt nyolc-tíz autóst számoltunk össze, akik a tiltás ellenére rákanyarodtak a hídra, s ebből kevesebb, mint a fele fordult vissza.A lezárást várhatóan augusztus 8-án oldják fel. A tervek szerint ekkor fejeződik be a Belvárosi hídon a dilatációs elemek cseréje. Amíg újra használható lesz a megszokott útvonal, a Bertalan híd kétszer két sávon várja az autósokat, este nyolc órától reggel hatig pedig a Belvárosi hídon át is szabad a forgalom.