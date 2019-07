Sokan bliccelnek a szegedi tömegközlekedési járatokon

A Dakört helyett a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (SZKHT) munkatársai el­lenőrzik a jegyeket a szegedi tömegközlekedési járatokon a hónap elejétől – számoltunk be róla korábban. Akkor Makrai László, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy erre a Volán-társaságok átszervezése miatt volt szükség, ugyanis hamarosan egy állami társaság végezheti az autóbuszos közösségi személyszállítást Magyarországon. Az új feladatok miatt az SZKHT-n belül létrehozzák a Közlekedésszervezési divíziót.



Változást pedig azért nem lehet látni, mert az önkormányzati cég átvette a Dakörttől a feladatot ellátó összes embert, azaz a 27 ellen­őrt is. Átvették továbbá az ügyfélszolgálati irodát is, legalábbis az év végéig biztosan. Azaz akinek problémája vagy valamilyen ügyes-bajos dolga van, annak továbbra is a Kossuth Lajos sugárút 50. alatti épületbe kell mennie.



Most megint megkérdeztük az SZKHT vezetőjét, aki azt mondta, hogy július első hetében – tehát amióta átvették a jegyellenőrzést – összesen 364 olyan utassal találkoztak, aki jegy nélkül próbált meg utazni. – Közülük 33-an még a helyszínen kifizették a pótdíjat – tette hozzá Makrai László.



A cégvezető szerint egyébként az elmúlt öt évben, a jú­­liusi hónapokban 1300 és 1600 közötti bliccelőt fogtak az ­ellenőrök, így ez a 364 bliccelés nem lóg ki a sorból, se nem több, se nem kevesebb, mint a szokásos.

Makrai László azt is elmondta, hogy az átállás zökkenőmentesen megtörtént az ellenőrök és az ügyfélszolgálat részéről is. Semmilyen fennakadás nem volt, sem az ellenőrzések sem az ügyfélfogadás közben.