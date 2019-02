Sokszor átépült, de a lelke maradt: tervek és egyeztetések a Széchenyi tér felújításáról - fontos a szegediek véleménye

A felújítással megkezdődik a visszarendeződés: autómentessé válhat a tér városháza felőli oldala. Zákányi Ildikó szerint ettől nem kell félni. Fotó: Karnok Csaba

Tisztelettel és kulturáltsággal kezeli a felújítást a győztes terv - mondja Zákányi Ildikó. A munkához a korabeli dokumentumokat is felhasználták. Fotó: Karnok Csaba

Párbeszéd kezdődött



Civil szervezetekkel egyeztetett a múlt héten a Széchenyi tér jövőjéről Nagy Sándor alpolgármester. Az egyik közösségi portálon Farkas Árpád városvédő össze is foglalta, mire jutottak. Ez csak terv, semmi nem végleges, mindenki nyitott a javaslatokra, amelyeket komolyan vesznek és alkalmazni szeretnének. Nem zárkóznak el a polgárok igényeitől, de felújítása után alkalmazkodni kell a környezetéhez – emberközeli, élhető városközpontot szeretnének. Az eddig nyilvánosságra került – szakembereknek készült – grafikák után várják, hogy a polgároknak is „emészthető" látványtervvel rukkol elő a pályázat győztese, a Fontos Mérnök Stúdió.

Darvasi László szegedi boszorkányperek idejében játszódó regényében, a Taligásban még nyoma sem volt a mai Széchenyi térnek, akkoriban csak a magasan fekvő területek voltak beépítve.Előtte, békeidőben már működött a piac, amelynek területe a jelenlegi tér helyét is érintette. Miután 1719-ben a Szeged visszakapta szabad királyi városi rangját, az utak egy kicsit átrendeződtek, kialakult a Tiszával párhuzamosan a mai Kárász utca nyomvonala.Egy tanulmányt is mellékelt a szegedi önkormányzat a Széchenyi tér felújítására kiírt tervpályázathoz, amelyet Vesmásné Zákányi Ildikó, a Tér és Forma Szeged Kft. vezető tervezője készített. – Ez a tér városszövetbe ágyazódásáról szól, úgy, hogy a nem helyi indulóknak Szegedről is adjon átfogó képet – mondja a tervpályázatokat elbíráló zsűri munkájában is részt vevő szakember.1850 körül még egybefüggő terület a mai Klauzál térrel, de már áll a régi városháza, amely határozott oldala a térnek. Egy ideig Szabadság tér volt, Széchenyi halála után kapta mai nevét. – Ekkor még nem épült meg a Kiss Dávid-palota és az Új Zsótér Ház, amely a Klauzál térről leválasztotta volna. Akkoriban vadgesztenyefák zöldelltek a mai platánsor helyén, árnyékot adva a piacnak, ami sokáig kísérte a tér történetét – hangsúlyozza a tervező.Sokáig a várfal határolta a teret, ám 1879 után, a nagy árvizet követően a lechneri újjáépítésnél csaknem teljesen elbontják. Így „hálálták meg", hogy oda, a magasabb fekvésű várba menekülhettek a népek a nagy víz elől. De el kellett tűnnie, hadászati jelentősége már nem volt, a várbörtön meg nem mutatott jól a város kellős közepén. Megtudjuk, nem veszett teljesen kárba, tartós, értékes téglák épültek be a várfalból az új bérpalotákba.A tér mai téglalapja az 1880-as évek végére kialakul. Leghamarabb a városháza előtti, a Vár és a Wesselényi utca közötti terület parkosodik. Lechner Ödön hívja a városba főkertésznek Mayer Miklóst, aki nagyon sokat tesz nemcsak a Széchenyi tér, hanem Szeged parkosításáért is. A városháza tengelyében a park úgy funkcionált, mint egy palota előtti kert, amelyet a szimmetria ural. A múlt század első éveiben Széchenyi István, Tisza Lajos és Vásárhelyi Pál szobrai is stabilizálják a térszerkezetet – 1912 előtt már öt szobor áll.– Tisztelettel és kulturáltsággal kezeli a felújítást a győztes terv. A Széchenyi tér minden korban átépült egy kicsit, de a lelke megmaradt – mondja a szakember, hozzátéve, az, hogy ki melyik időszakát tartja fontosnak, a koncepció része. Úgy véli, sok mindent lehet a népre bízni, de ez azért mégis szakma. Illik is megkérdezni az embereket, de ne népszavazáson dőljön el, milyen lesz a tér.Az első autóparkolókat a 60-as évek elején kezdik kialakítani a városháza előtt. A felújítással megkezdődik a visszarendeződés. – Örülnék, ha elkészülne a mélygarázs, és autómentessé válna a tér városháza felőli része. Féltünk a Dóm tér egyik oldalának lezárásától is, és az lett a vége, hogy a szegediek kaptak egy sétálásra csábító teret – mondja Zákányi Ildikó. Ezt a lehetőséget nem is a régiek fedezték fel és használták ki először, a máshonnan, külföldről érkező diákoknak volt hozzá szemük. A szakember szerint a Széchenyi térrel is ez fog történni. Szakmájából tudja, nem az fog pontosan megvalósulni, amit a győztes pályázatban először leírnak, az élet itt is nagy rendező.