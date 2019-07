Sörkülönlegességek és minikoncertek a Dugonics téren

Már az ötödik Nemzetközi Söröm fesztivált rendezték a Dugonics téren a hétvégén, ahol magyar- és külföldi sörfőzdék is bemutatták sörkülönlegességeiket. A szervezők idehívták az ország több kis sörfőzdéjét is. A három napos rendezvényen olyan kézműves sörkülönlegességeket kóstolhattak meg a fesztiválra kilátogatók, amelyeket csak nagyon ritkán találnak meg a boltok polcain vagy a vendéglátóhelyeken.Pénteken Hawaii napot tartottak. Ekkor az egzotikus ízű söröké volt a főszerep. Volt ananász-lime, banán, kiwi, citrom és mangó sör is. Az igazán vállalkozószelleműek pedig elsajátíthatták a Hula tánc alapjait. Szombaton volt a Székelynap, amikor bemutatták a határon túli magyarság hagyományait. Ekkor is voltak zenés-táncos programok, és a határon túlról érkezett sörök minden mennyiségben. Végül pedig vasárnap Görög napot rendeztek. Érdekesség volt, hogy a Söröm együtt volt az Utcazene Fesztivállal, így aki a Dugonics térre ment sörözni, több minikoncertet is láthatott a belvárosban.