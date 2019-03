Soron kívül kell 1,3 millió köbméter víz a gazdáknak

Hadrendbe álltak a nagy öntözőrendszerek is. Fotó: Karnok Csaba

Tegnapra virradóra fagy volt Makó mellett. Öntözni mégis muszáj volt. Fotó: Facebook

Januárban 15 milliméter, februárban 2 milliméter, márciusban 1 milliméter eső esett a Csongrád megyei Dócon. Aki tehette – és a költségek kiszámolása után úgy látta, megéri neki –, az már öntözött, főleg, ha tavasszal akart vetni. Megyeszerte lehet látni működő lineárrendszereket. A vízhasznosítási idény hivatalosan április 15-étől szeptember 30-áig tart, de idén már március elején kértek vizet a gazdálkodók, az idény kezdete előtti időszakra több mint 1 millió 325 ezer köbmétert. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság március 18-án kezdte a szolgáltatást, azóta is folyamatosan jönnek az igények – tájékoztatta lapunkat Kádár Mihály, az Ativizig műszaki igazgatóhelyettese. Az igazgatóságnak az idei öntözési szezonban összesen 37 millió 387 ezer köbmétert kell biztosítania, de ebben benne vannak a halastavak is – évente közel 17 millió köbméterrel. Az, hogy végül mennyit használnak fel, az időjáráson múlik. Tavaly április 15. előtt a megyében senki sem igényelt öntözővizet, mert inkább belvíz jelentkezett néhány helyen. Aztán az idényben el kellett vezetni 6,3 millió köbméter belvizet, más helyekre oda kellett kormányozni 119 ezer köbmétert, azokon a helyeken már öntözni kellett. 2017-ben viszont szintén már március közepétől kérték a vizet a gazdálkodók, április 1. és 15. között a megyében 121 ezer köbmétert locsoltak ki.– A mostanihoz hasonló helyzet a hazai öntözés százéves történetében előfordult párszor, az utóbbi tizenöt évben pedig abszolút átlagosnak tekinthető – mondja Balla Iván vízgazdálkodási szakember. – Gyakran márciusban el kell kezdeni a vízpótlást, és olykor még októberben, novemberben is szükség lehet erre. Ez föladja a leckét gazdának és szolgáltatónak egyaránt. A szakma régóta javasolja, hogy a jogszabályt a klímaváltozáshoz igazítva hosszabbítsák meg a hivatalos öntözési idényt. Ennek azért van jelentősége, mert az idény alatt olcsóbban lehet hozzájutni a szolgáltatáshoz. A klímaváltozás miatt már a kijuttatott vízmennyiséggel kapcsolatos normákat is vitatják. A szabvány szerint szántóföldi kultúrákban 1600 köbmétert kell kilocsolni hektáronként. Ma már inkább 2000–2500 köbmétert tartanak ideálisnak.A kormány évek óta ösztönzi, hogy minél többen öntözzenek. Idén januárban derült ki, hogy 2024-ig 34,8 milliárd forint többletforrás érkezik az öntözési rendszerek működtetésére, és 2030-ig évente 17 milliárd jut fejlesztésre. Az, hogy nőjön az öntözött területek aránya, nem csak a pénzen múlik.– Huszonöt évig inkább visszafejlődött az öntözés Magyarországon, nagyon sok fölhagyott telep van, és emiatt nagy a vízveszteség – mondja Balla Iván. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a Maroson vagy a Tiszán működő szivattyú kiemel 1 millió köbméter vizet, abból a gazdáig olykor csak 200 ezer köbméternyi jut el. A vízveszteség azt is jelenti, a közbeeső területeknek is jut belőle, a talajvíz révén, ezt a veszteséget valakinek fizetnie kell. – Sokat segít, ha a gazdálkodók egy időben szervezik az öntözést. Ha március 15-ére öt gazda két vizet, ugyanazt a rendszert fel kell tölteni, amit akkor is, ha ötvenen kérnek vizet.