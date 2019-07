Sorra teljesülnek Rovó László várakozásai - Célja visszakerülni a világ vezető felsőoktatási intézményei közé

Váltásra volt szükség

Ah SZTE rektora szerint azokat a vállalásokat, amelyeket egy évvel ezelőtt pályázatában tett, részarányosan megvalósította rektorhelyetteseivel és a kancellári vezetéssel közösen. Fotó: Kuklis István

Erősödtek a nemzetközi kapcsolatok

Rovó László professzor büszke az egyetem növekvő nemzetközi szerepvállalására. Fotó: Karnok Csaba

Szeged egyik legnagyobb értéke az egyetem

Egy évvel ezelőtt mutatták be a Szegedi Tudományegyetem új vezetését, Rovó László professzor lett az intézmény rektora, aki akkor úgy fogalmazott, ed­­­­dig sikeresen pályázott az egye­­­tem, de ezt fokozni kell, és szükséges a hallgatók létszámának jelentős növelése. Az évfordulón beszélgettünk a rektorral, arról, hogy látja az elmúlt évet és ennek tükrében az egyetem jövőjét.– Másfél évvel ezelőtt, amikor felmerült annak a lehetősége, hogy a szegedi egyetem rektora le­­gyek, akkor még csak sejtettem, milyen nagy feladattal kell szembenézzek. Ám hogy mekkora ez, azzal mostanra szem­besültem, már átlátom az egyetem rendkívül összetett struktúráját – kezdte a beszélgetést Rovó László. Elmondta, hosszú évek óta tartó stagnálás után, illetve a 28 ezer főről 21 ezerre csökkent hallgatói létszám mellett mindenképpen len­­dületváltásra volt szükség. Az első egy évben rektorhelyetteseivel és a kancellári vezetés­sel közösen optimalizálták a for­­rásokat és újraszervezték kapcsolatrendszerüket.– Az eddigi nemzetközi kapcsolatokat tovább kellett fokozni, úgy tűnik, ez sikerült, komoly nemzetközi projekteknek lett zászlóshajója az egyetem. Gon­­dolok itt a Magyar Mole­ku­láris Medicina Kiválósági Központra, és örömmel jelentem be, hogy a múlt héten egye­­temünket is beválasztotta az Európai Bizottság azon felsőoktatási intézmények közé, amelyek megalakítják az első 17 „európai egyetemi" szövetséget – részletezte.A hallgatói létszám esését is sikerült megállítaniuk. – Az is nyilvánvalóvá vált, ezek az erőfeszítések egyedül nem megvalósíthatóak. Ha a kormányzati tá­­mogatásokat más hazai nagy tudományegyetemek szintjére tudnánk emelni a város vezetésével karöltve, az olyan lökést adhatna, ami intézményünket visszahozhatja a világ vezető tudományegyetemei közé, ahol korábban álltunk – emelte ki Rovó. Erre az elmúlt egy év eredményei alapján meg is van az esélye az universitasnak. Ha az egészségügyi vonalat néz­­zük, hamarosan világszínvonalú hibrid műtőt és hozzá kapcsolódó orvosi, beteg- és nővérszobákat alakítanak ki a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Az idegsebészeti beavatkozások el­végzését szolgáló műtőkomplexumba pedig Magyarország első ilyen típusú robotkarral működő berendezése kerül. Június elején elkezdődött a fül-orr-gégészeti klinika új épületszárnyának épí­­tése, hamarosan megújul a klinikai központ radiológiai eszközparkja, a gyermekklinikán baleseti sürgősségi osztályt hoznak létre, és új helyre kerülnek az onkoterápiás kezelések is.– Az oktatás és a kutatás területén számos rangsor bizonyítja, hogy jó úton haladunk, ezért szé­­lesítjük nemzetközi kapcsolatainkat, most nyitottunk Kína felé, továbbá vezető amerikai és európai egyetemekkel van szerződésünk a transzmutációs program kapcsán, amit az ELI-vel karöltve valósítunk meg – hangsúlyozta.Vannak azonban olyan dolgok, amelyekkel nem elégedett. – A nagy ívű innovációs terveink a Science Parkra ráépülő K+F-es rendszer kiépítésére a nagybe­fektetők visszalépése miatt meg­hiúsult. Voltak, akik nem min­ket választottak, ennek okai elsősorban rajtunk kívül állnak, mi mindent megtettünk. Ebben az irányban igen ko­moly lépéseket kell tennünk, vagyis a régió–vá­­ros–­­kormány­zati hármas együtt­működésnek javulnia kell – magyarázta. Példaként Kecskemétet és Debrecent em­­lítette, ahol a városvezetés és az egyetem között komoly, naprakész együttműködés van.Véleménye szerint Szeged egyik legnagyobb értéke és egyben le­­­­­hetősége az egyetem. A nemzetközileg jegyzett tudományos, oktató és gyógyító tevékenysége mellett a megyeszékhelyen 21 ezer hallgató költi a pénzét, nagy részük fizeti az albérletet, itt eszik, vásárol, ettől is jobbak a város gazdasági mutatói. Egy néhány évvel ezelőtti tanulmány szerint a külföldi hallgatók fejenként 1,2 városi munkahelyet teremtenek, létszámuk és arányuk pedig évről évre nő Szegeden.– Ezért lenne fontos, hogy saját városunk támogasson min­­­ket. Az egyetem a jelenlegi hely­zetben is bizonyította, hogy az oktatás, a kutatás és a gyógyí­tás területén egyaránt kiváló. Ezt megfelelő gazdasági támogatással még magasabb szintre tudnánk emelni, ami a várost és a régiót is tovább tudná vinni – vélekedett a város legnagyobb munkáltatójának vezetője.