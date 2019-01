Speciális fejlesztőterápiákra is járhatnak a gyermekek: multifunkcionális tornaterem épül a Csongor téren

Az évtizedek óta üresen álló Csongor téri volt pártház épületében tavaly ősz óta felújítási munkálatok zajlanak. A Szeged–Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Decentruma és az egyházmegye Karitász Szolgálatának irodája is a Csongor téren van, most az U alakú épület bal szárnya kap új funkciót. Szabóné Szívós Ildikótól, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani intézményvezetőjétől megtudtuk, az épületben egy konduktív és gyógypedagógiai fejlesztő központ létesül. – Sok olyan családját vesztett gyermek van, aki komoly fiziológiai, motorikus problémákkal küzd. Célunk az, hogy olyan fejlesztést biztosítsunk, amely a gyermekek egészséges felcseperedéséhez szükséges. A mozgásterápiával egybekötött terápia segít például idegrendszeri éretlenség, diszfunkcionális, tanulási problémák esetén is – magyarázta Szabóné Szívós Ildikó.Az épület rendbetételére pályázott a szolgáltató, EFOP-forrásból 85 millió forintot nyertek. Jelenleg alapvető felújítási munkálatok zajlanak az épületrészben: tetőszigetelés, homlokzat-szigetelés, közművek felújítása. A falak már állnak, jövő héten teszik be a nyílászárókat, a tervek szerint március végén fejeződnek be a munkálatok.Az új fejlesztőközpontban a nevelőszülőknél gondozott 3–6 éves gyermekek kerülnek majd középpontba. Velük – igény szerint – logopédusok, pszichopedagógusok, gyógypedagógusok és konduktorok foglalkoznak majd. Emellett az épületben kialakítanak egy nagyobb multifunkcionális fejlesztő-tornatermet is, amelyet a serdülőkorú gyermekek is használhatnak, mozgással összekötött egészségfejlesztő órákon, és kutyás terápiát is terveznek majd heti rendszerességgel. A szociális helyiségek, vizesblokkok mellett három helyiség áll az egyéni fejlesztések rendelkezésére. Ide a tanulási problémákkal küzdő gyermekeket is várják majd Szegedről és környékéről, velük gyógypedagógusok foglalkoznak majd.– A fejlesztőközpont otthont ad majd a felügyelt kapcsolattartásoknak, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekek hazagondozásának megalapozásához. Fél évtizedes törekvésünk az, hogy megfelelő infrastruktúrát teremtsünk, eddig Tápén láttuk el ezeket a feladatokat, ám kinőttük a helyiséget – magyarázta a módszertani igazgató. Hozzátette, óriási lehetőség ez, hiszen igen drága ez a szolgáltatás, és szakember is kevés van. Tavasztól a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ingyen biztosítja majd ezt a nevelőszülőknél gondozott gyermekeknek. A fejlesztésekhez szükséges eszközöket folyamatosan szerzik be, köztük például a Petheő Intézet által kifejlesztett korlátokat, speciális padokat. Céljuk az, hogy a nevelőszülők otthon is el tudják végezni a gyerekekkel a feladatokat, az ehhez szükséges eszközöket már kiosztották nekik, sőt a pályázat részeként ki is képezték őket ezek használatára.Megtudtuk, a több mint 700 gyermeket legalább 20 különféle gyógypedagógia szolgáltatással várják majd áprilistól.