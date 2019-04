Statisztákat keresnek a Dóm téri Titanichoz

A Magyarországon eddig még sosem látott musicalbe nagykorú férfiakra és nőkre egyaránt szükség van. Felső korhatárt nem szabtak. Ami a legfontosabb, hogy a jelentkezők a szegedi próbaidőszak és az előadások teljes időtartama alatt vállalni tudják a részvételt a produkcióban. Tehát július 25-étől augusztus 20-áig.



Az önéletrajzokat a titanic. szesza@gmail.com címre várják. A Szegedi Szabadtéri Játékok csapata kéri, hogy a jelentkezők tüntessék fel korábbi színpadi tapasztalataikat, előképzettségüket és persze a telefonszámukat a későbbi egyeztetés miatt. Ezt április 24-éig tehetik meg.



A Broadway-sikert arató musicalt öt Tony-díjra jelölték, és el is nyerte mindet, köztük a legjobb musicalnek járó elismerést is. A Dóm téren augusztus 9-én tartják az ősbemutatót, majd további öt estén is láthatja a közönség a darabot.