Szabadságra vágytak a bevásárlókocsik - fotó

Rossz helyen parkolnak. Hogy miért nem tűnik fel senkinek, nem tudni.

Hogy hogyan kerültek oda, arra több magyarázat is lehet. Valaki valószínűleg otthagyott egyet, lusta volt visszatolni, aztán más megsajnálta a magában búslakodó bevásárlókocsit, és beletolta az övét is, a százast visszaadta, hát gond egy szál se. A többiek pedig vakon követték a példát.Az részletkérdés, hogy a bevásárlókocsik tárolója méterekkel arrébb van. Nem tudom, mit gondolhattak azok, akik a harmadik, a negyedik vagy az ötödik kocsit csatolták oda. Talán nem is gondolkodtak: ott van, oda lehet tenni, és különben is, minek olyan messzire sétálni. Egy ideje már ott állnak a kocsik az épület háta mögött a gazban, esélytelen, hogy a szupermarket dolgozói észrevegyék.Persze az is lehet, hogy virgonc gyerekek kocsikáztak vele körbe-körbe, és hagyták ott, miután megunták a játékot. Hogy melyik magyarázat a valós, nem tudni, talán sosem derül ki. Arra viszont kíváncsi leszek, mennyivel nő még a szabadságra vágyó bevásárlókocsik száma a bevásárlóközpont eldugott területén.