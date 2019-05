Szabályok és veszélyek a Bertalan hídon: megtűrik, hogy a járdán bicikliznek

Biciklis a járdán. Tilos, de biztonságosabb. Fotó: Karnok Csaba

Békeidőben sem egyszerű kerékpárral közlekedni a Bertalan hídon, de most javítják. Ennek kapcsán tiltótáblát is tettek a szegedi oldal egyik járdája mellé, amit senki sem vesz figyelembe – írtuk csütörtöki lapunkban. Megkérdeztük a rendőrséget, hogyan tudunk szabályosan átjutni a Bertalan hídon biciklivel, de nem kaptunk olyan választ, amivel előrébb jutottunk volna.– Nemcsak a bringások, sokan mások sem tudják, hogy mi a szabály a Bertalan hídon. Pedig a KRESZ ezt egyértelműen meghatározza. Az úttesten, annak menetirány szerinti jobb oldalán jobbra tartva kell közlekedni – írta cikkünkre reagálva Csüllög Imre, a Magyar Kerékpárosklub szegedi tagja. Hangsúlyozta, az úttesten lehet biciklizni, sőt, csak ott lehet. Erre mégsem szívesen biztatna senkit: szerinte az autósok sérelmezik a kerékpárosok szabályos jelenlétét az úttesten, és önbíráskodó dudálással, veszélyes manőverekkel igyekeznek őket megfélemlíteni. Mi ugyan ilyennel nem találkoztunk, de a Bertalan híd úttestjén biciklizővel sem – az ugyanis tényleg életveszélyes.– A járdán biciklizés itt egy megtűrt jelenség. Különös viszont a kihelyezett „Kerékpárral behajtani tilos!" tábla. Azt hihetnénk, hogy ha nincs kinn tiltás, akkor a járdán kell közlekedni, pedig ez nem igaz – írta. Azt mi tesszük hozzá, hogy ez a tábla azóta már nincs kint. Csüllög Imre úgy véli, mivel a híd járdái műszakilag alkalmatlanok rá, hogy rajtuk kerékpárutat jelöljenek ki, más megoldást kell keresni.– A helyzet életveszélyességét a gyakorlatban nem a felelősök józan, megfontolt gondolkodása hárította el eddig sem – írta cikkünkre reagálva másik olvasónk, Jéga Szabó Ferenc. Szerinte utólagos megoldás lehetséges, és jó példa erre Baja, ahol a dunai vasúti hidat tették alkalmassá az egyidejű gépkocsi-közlekedésre. „Vendégoldal" mintájára kívülről megtoldották a tartószerkezetet, s azokon egy-egy útpályát alakítottak ki az autók számára. Szerinte a szegedi Bertalan hídon ugyanez kisebb költséggel megoldható. Hozzátette, a terhelése sokkal kisebb lenne a 2-2 méter szélességű pályával. Szerinte a Belvárosi híd biciklis megoldása „kisstílű, fantázia nélküli", és életveszélyes is. Úgy véli, ott is alkalmas lehet a bajai megoldás.