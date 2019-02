Szabó Bálint szerint pont kerülhet a szegedi városvezetés bűnügyeinek végére

Kedden tárgyalta a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség azt a feljelentést, amelynek része a Szeviép-ügy, a VIP parkolóbérletek, a Mars téri piacon történt pavilonbontás és az újszegedi partfürdő privatizálása is. Tanúkénti meghallgatását megelőzően Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője sajtótájékoztatót tartott, ahol kiemelte: az ügyekben 2008 és 2010 között folyamatosan feljelentések érkeztek a rendőrségre, viszont sem a megyei, sem a szegedi rendőrség nem végzett érdemi nyomozati tevékenységet éveken keresztül.



– Ezzel párhuzamosan viszont voltak olyan ügyek, amelyekben példamutató gyorsasággal jártak el a rendőrök, például a Szeviép-ügyben érintett Mars téri kereskedők városházáról történő kétszeri elvitele és rabosítása kapcsán, aminek a teljes sajtóban hírt adtak. Jól látszik tehát, hogy a városvezetés számára rém kellemetlen ügyekben nem nyomoztak, abban viszont igen, amihez politikai érdeke fűződött a város vezetőinek. Ez nem függetleníthető attól, hogy az önkormányzat és a rendőrség között intézményesített bűnügyi kapcsolat volt, ezt a Gyulai Járásbíróság már kimondta az elsőfokú ítéletével: jogszerűtlenül, törvénytelenül, bűncselekményt elkövetve adott az önkormányzat a szegedi és a megyei rendőrségi vezetőknek ingyenes természetbeni juttatásokat, és itt nem csak a parkolóbérletekre kell gondolni – hangsúlyozta Szabó Bálint.



A politikus abban bízik, hogy most már érdemi lépések jönnek, meggyanúsítják az elkövetőket és a juttatások elfogadóit is.