Szabó Sándor: Szegedet továbbra is megőrizzük a béke szigetének

Mozgalmas év volt 2018, amely új parlamenti ciklust hozott magával. Szabó Sándor, Csongrád megye I. számú választókerületének MSZP-s országgyűlési képviselője szerint fontos ilyenkor mérleget készíteni, hogy tudatosan lehessen építkezni a jövőben.



– 2014 óta vagyok képviselő, előtte 10 évig kabinetvezetőként tevékenykedtem a szegedi városházán. Azt gondolom, ha a 16 év városvezetői időszakra visszatekintünk, akkor senki sem vitathatja, hogy mindig a város fejlődéséért dolgoztunk, igyekeztünk a szegediek szolgálatában állni, az értékeinket megőrizni.



2018-ban is ennek szellemében tettük a dolgunkat, amit az itt élők értékelnek is, hiszen a szegediek hetven százaléka elégedett a munkánkkal, a város fejlődésével, ezt tanúsítja a legfrissebb felmérésünk. Úgy vélem, ez egy jó visszajelzés, hiszen 4 és 8 évvel ezelőtt is hasonlóan vélekedtek a szegediek.



Én az a képviselő vagyok, aki kimegy az emberek közé, és meghallgatja őket, a visszajelzések pedig a legtöbb esetben pozitívak. Ezt a békés, tudatos, nyugodt fejlesztés eredményezi. Lehet itt bármiféle zavarkeltés, lejáratás, nem hiszik el a szegediek, mert látják, hogy becsületesen teszi a dolgát a városvezetés, miközben folyamatosan fejlődik Szeged – hangsúlyozza.



Szabó Sándor azt mondja, 34 milliárd forintnyi uniós forrás érkezett a megyeszékhelyre, amelyből komoly fejlesztések indulhattak meg. Bölcsődék, óvodák, iskolák korszerűsödtek, a Zöld Város program is elkezdődött, illetve az utak, járdák felújítására is sokat költöttek Szegeden.



– Nem meglepő ma már, ha egy beruházás során problémák merülnek fel, és emiatt csúszik a kivitelezés. De mindannyian pontosan tudjuk, hogy a projektek megvalósulnak, és a szegediek érdekét szolgálják majd. A 34 milliárd forint támogatás nem egy évre, hanem erre az uniós ciklusra szól, így a város fejlesztése nem áll meg.



Újabb szintre lép a múzeum felújítása és az előtte lévő tér kialakítása, elkezdődik a Klebelsbergtelepi, illetve Kemes utcai Óvoda felújítása, míg a jövő év végére az új uszodát is birtokba vehetjük majd – részletezte a képviselő.



A politikus szerint ugyan a városban jól mennek a dolgok, országosan azonban ez nem mondható el. Komoly társadalmi elégedetlenség alakult ki az év végére például, amelyet az új „rabszolgatörvény" eredményezett. Kiemelte, ez egy olyan ügy, amelyben nemcsak a pártok, hanem az emberek is megmozdultak és összefogtak.



– Egy felmérés szerint a magyar állampolgárok 83 százaléka nem kér ebből a munkavállalókat érintő hátrányos döntésből, és magam sem hiszem, hogy a dolgozók ezzel jól járnak. Sokan már most is túlóráznak, ha 400 órára megemelik az alapot, akkor még többet fognak dolgozni az emberek. Az ellenzéknek kevés eszköze maradt mára tájékoztatni a lakosságot.



Elsősorban a közösségi médiát felhasználva, valamint az utcát hívjuk segítségül hallatni a hangunkat. Ami, mint látható, komoly erővel bír. Várható volt, hogy egyszer eljön ez a pillanat, hiszen a végtelenségig nem tudjuk elviselni, hogy a véleményünket figyelmen kívül hagyja a Fidesz, és másodrendű állampolgárnak tekint bennünket. Mi nem rosszat akarunk attól, mert más a véleményünk.



Meggyőződésem, hogy erővel, de nem erőszakkal meghátrálásra késztethető a Fidesz. Szegedet pedig meg akarjuk őrizni a béke és a szabadság szigetének. Ebben kérjük a többi ellenzéki párt és mindenki közreműködését, aki a városért akar dolgozni, mert meggyőződésünk, hogy együtt, széles körű összefogással képesek leszünk ezt megvalósítani.