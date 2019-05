Szájer József: Amit Csongrád megyében elértek, az példaértékű

– Hétvégén európai képviselőket választunk. Ön milyen eredményre és milyen részvételi arányra számít?

– Most még a kampány zajlik, most egy politikusnak az a dolga, hogy minél több embert rávegyen a szavazásra. Minél többen elmegyünk, annál nagyobb lesz a hangunk Európában, és annál világosabb lesz az üzenetünk: meg akarjuk állítani a bevándorlást. Nem kezelni, nem menedzselni akarjuk, hanem megállítani. Éppen ezért a célunk az, hogy minél több mandátumot vigyünk Brüsszelbe. A korábbi választásokon a Fidesz és a KDNP Európa első vagy második legsikeresebb pártjaként szerepelt. Szeretnénk megtartani ezt a rekordot a jövőben is. Jósolni nem szeretnék, mert az nem az én dolgom.



– Az elemzőknek az a véleményük, hogy mivel konkrét tétje is van a választásnak, a korábbi évek alacsony részvételi aránya megváltozhat.

– Ez így van. A konkrét tét, vagyis az egész kontinenst érintő téma pedig a bevándorlás. Ez mindannyiunk életét érinti, hiszen az elmúlt években láthattuk, hogy a bevándorlás miatt mit veszíthetünk. 2015-ben a bevándorlás éppen ezen a vidéken, Csongrád megyében kezdődött, de sikerült megállítanunk. Szeretnénk európai szinten is ugyanezt elérni. A magyar és az európai polgárok körében is sokan vannak, akik a bevándorlás megállítását gondolják helyesnek. Az elmúlt három év kemény európai vitái után azt is látják, hogy ez nem egyszerű, ezért segítséget szeretnének nyújtani azoknak a politikusoknak, akik a bevándorlás leállításáért, Európa határainak a megvédéséért küzdenek. Én abban bízom, hogy ez a segítség a lehető legnagyobb lesz.



– Milyen most a Fidesz és az Európai Néppárt viszonya?

– Természetesen vannak viták. Mi a saját véleményünket mondjuk, és az Európai Néppárton belül is a bevándorlás- ellenes erőket támogatjuk. Azt persze látjuk, hogy vannak ott olyan erők is, amelyek egyfajta liberális baloldali befolyás alá kerültek. Az Európai Néppárt ugyanakkor kulcsszereplője az európai politikának. A mi dolgunk, hogy húzzuk a pártot is abba az irányba, amely a mi érdekeinket is szolgálja.



– Az Európai Parlament most véget érő ötéves ciklusát hogyan értékeli?

– A megalakulása utáni második évben megérkezett a bevándorlási válság. Az elosztási kvóták körüli haszontalan és terméketlen vitát elpazarolt időnek tekintem. Éppen ezért nem értékelem magasra a parlament teljesítményét. Magyarországot is nagyon sokat támadták. Ezek a támadások viszont méltatlanok voltak és indokolatlanok. Velünk foglalkoztak, mert a bevándorláspárti erőknek mi vagyunk a fő célpontjai. Fontos eredmény, hogy bár a napirendről nem tudtuk levetetni, de késleltetni tudtuk a kötelező elosztási kvótát. Most az a cél, hogy annyi erőt gyűjtsünk magunk mögé ezen a választáson, hogy az asztalról is le lehessen venni ezeket a kérdéseket, és ne telepíthessenek ide az akaratunk ellenére olyan embereket, akikkel mi nem akarunk együtt élni.



– A ciklus sikertelenségének nem fokmérője a brexit is?

– Természetesen az, hogy Európa elveszíti a világ egyik legfontosabb hatalmát, az egyik legnagyobb európai gazdaságot, az mindenképpen rosszul mutat a jelenlegi európai vezetők bizonyítványában. Bízunk benne, hogy a Nagy-Britanniában élő magyarokat a két ország közötti megállapodás alapján nem érinti majd negatívan a folyamat.



– Az egész napot Csongrád megyében töltötte. Milyen tapasztalatokkal távozik?

– Az itt élő emberek óriási teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban. Ami itt történt, akár az infrastruktúra, akár az iparfejlesztés területén, az nagyon impresszív, nagyon jó benyomást tett rám. Amikor arról beszélünk, hogy a saját lábára áll az ország, akkor nyugodtan példának lehet hozni ezt a környéket. Tisztában vagyok vele persze, hogy még rengeteg a megoldandó feladat. És pontosan itt, ebben a térségben kell megvédenünk Európa és Schengen határait.