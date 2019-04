Szakmájuk legjobbjai a dérisek: Takács Ádám forgácsoló és Kormányos Patrik műszaki informatikus is nyert

A gépnél: Takács Ádám és Juhász László. Fotó: Kuklis István

Diák és tanár. Kormányos Patrik és Csiszár Zoltán. Fotó: Kuklis István

A gépi forgácsolásban első Takács Ádám a Makói József Attila Gimnáziumból az SZTE Mérnöki Karán tanult tovább. – Egy évet jártam oda, de nem ment olyan jól a suli, mint szerettem volna, és ez az én hibám is volt. Megtudtuk, testvére, Máté is megszerezte a Dériben a gépi forgácsoló szakmát, és gyakorlati helye is az, ahol a bátyus is dolgozik. – Ahogy ő, úgy én is megcsinálom még a CNC-t a déris két év után, ugyanakkor nem vetettem el azt a lehetőséget, hogy ezt követően továbbtanuljak az egyetemen – hangsúlyozza.Ádám a versenyről elmondta, végig csak olyat kértek tőlük, amit tanultak, ez igaz volt az írásbelire és a gyakorlatra is. – Utóbbi elődöntőn akadt egy kis meglepetés, öntvénnyel kellett dolgozni, az még nem volt a kezem alatt, de megoldottam – emlékszik vissza, hozzátéve, elméletben persze tanultak róla, és szerencsére élesben is ment.Hangsúlyozza, sokat köszönhet Ábrahám Károly tanár úrnak, vele volt a legtöbb órája, és ő az osztályfőnöke is. Juhász László szakoktató is dicséri Mátét, úgy látja, precíz, szorgalmas és szereti a szakmát. – Ő is itt, a tanműhelyben kezdte, de ma már külső cégnél van gyakorlaton, és így ritkábban látom, de változatlanul jó a kapcsolatunk – fogalmaz.Az ország legjobb műszaki informatikus diákja is a Déribe jár, Kormányos Patrik.– Engem mindig az izgatott, mitől működik egy gép, inkább a hardver érdekelt, és a mai napig nagyon szeretek szerelni. És nemcsak a számítógépet, az autót és a motort is javítgatom – mondja. Megszerezte a rendszerüzemeltető végzettséget, és most csinálja a plusz egy évet, hogy műszaki informatikus lehessen. Ősztől az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán szeretne továbbtanulni, már beadta a jelentkezését, s miután 406 pontot visz, gondja igazán nem lehet.– Tízen mentünk a Dériből az írásbelire ebből az osztályból, négyen elődöntősök, ketten döntősök is lettünk – mondja, hozzátéve, csak hárman jutottak a fináléba, a többieknek nem sikerült teljesíteni a szükséges százalékot.Vagyis az ország három legjobb mérnökinformatikus diákjából ketten dérisek, a második ugyanis Bárkányi Csaba lett. A BME műszaki informatikus szakára készülő forráskúti fiatalemberről Patrik azt mondja, jobb tanuló, mint ő, és neki is megvan a bejutáshoz szükséges pontja.Megtudjuk, sokat köszönhet Bicskei Róbertnek, aki jó szaktanár, szerteágazó tudással, amit át is ad. Csiszár Zoltán mérnök tanár agilis, kreatív fiatalembernek írja le Patrikot, aki vezéregyéniség is. Ottjártunkkor éppen számítógépleltár készült, és látszott, ki a diákcsapatban az első ember.– A suli mellett néha dolgozok, szakmában és nem szakmában is, a cél a pénz, de a barátaimnak is mindent megcsinálok. Voltam pizzafutár egy cégnél, ahol azzal szereztem jó pontokat, hogy egy kicsit feljavítottam a rendszerüket – avat be minket Patrik az iskolán túli élet egy szeletébe.