Szakmájuk sztárjai lettek a Csongrád megyeiek, akik 9 dobogós helyezést hoztak

Tóth Richárd (jobb oldalon) kárpitos szakmában szerzett 2. helyet.

WorldSkills Kazan 2019



Augusztus 22–27. között Kazanyban, Oroszországban rendezik meg a Szakmák Olimpiájának is nevezett világversenyt. A WorldSkills Kazan 2019-re Szemendrey Zsuzsanna szakácstanuló jutott tovább, aki első helyezést ért el. Ő a Hansági Ferenc Szakképző Iskolában tanul, gyakorlati helye pedig az Art Hotel. Ugyanitt másodikként jutott tovább a Csonkába járó autótechnikus-tanuló, Kiss István.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett megyei elődöntőkből a középdöntőbe kerülő, majd onnan továbblépő 11 döntős diák közül kilencen végeztek a dobogón. Két első hely mellett 3 második és 4 harmadik hellyel öregbítették iskolájuk és gyakorlati képzőhelyeik hírnevét.Még januárban összesen 16 Csongrád megyei tanuló jutott tovább a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Csongrád megyei elődöntőiből. Ők 11 szakmában versenyezhettek tovább a válogatókon, ahol eldőlt, hogy közülük 11 fiatal lehet ott a fővárosi döntőn.A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakközépiskolájának tanulója, Takács Ádám gépi forgácsoló szakmában az első helyen végzett, a sikeres diák gyakorlati helye az H.O.W. PROJECT Kft. A Móravárosi Szakközépiskola és a Bodrogi Bau Kft. tanulója, Tóth Richárd kárpitos második lett. Ugyanebből az intézményből harmadik helyezést ért el a hegesztő Lipka László, akinek gyakorlati helye a CH-Industries Zrt. Bronzérmes lett az asztalosnak készülő Kállai-Verba Eszter is, ő a József Attila Szakképző Iskola tanulója.Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a Déribe járó Kormányos Patrik Márk szerepelt a legjobban, a műszaki informatikusnak készülő diák minden versenytársát legyőzte. A dérisek begyűjtöttek még két második helyet is, a 3i Kft.-nél tanuló automatikai technikus Győri Ádám, valamint Bárkányi Csaba műszaki informatikus szereplése dicséretet érdemel. Bronzérmet szerzett a Móravárosiban tanuló épületgépész-technikus, Kravjár Gábor, valamint a Csonka János Szakközépiskolába járó és az Autó Univerzál Kft.-nél „gyakorlatozó" Süli Martin István autóelektronikai műszerész.A Szakma Sztár Fesztivál a kamara pályaorientációjában is fontos szerepet játszik. A Csongrád megyei gazdasági önkormányzat több mint 700 pályaválasztás előtt álló diákot vitt el buszokkal a fővárosi eseményre. A tanulók itt testközelből ismerhették meg a rendezvényen bemutatott szakmákat, emellett a verseny hangulatába is belekóstolhattak.