Szalámi harcsából pálinka somból: Főzőversenyekkel folytatódik a X. Toros Pálinkafesztivál

A pálinkalovagok látványos felvonulásával kezdődött hivatalosan a tizedik alkalommal megrendezett Toros Pálinkafesztivál csütörtök délután a szegedi Széchenyi téren, de a lacikonyhások már kora délután állták a vendégek rohamát. Vasárnapig húsipari kistermelők, pálinkafőzdék termékei és a kézműves gasztronómia mesterei mellett bővült a kulturális és szórakoztató műsorok kínálata is.



A szokásos kézműves kínálat mellett éhen biztos nem marad senki, a szervezők idén is felvonultattak néhány különlegességet Szeged szezonnyitó fesztiválján. Az egyik ilyen, amire sokan rácsodálkoznak az érlelt afrikai harcsából készült szalámi, amit marhafaggyúval kevernek, másképp nehezen állna össze a halhús és így szaftosabb is. Az ára kissé húzós, 810 forint tíz deka. De kapható libakolbász is tíz dekánként 650 forintért. A különleges juh- és kecskesajtok kilóját 4500 és 6900 forint között vihetjük haza. Az árak mellett meg lehet még szédülni a kiváló pálinkáktól is, átlagosan két centért 400-at, négyért 800 forintot kérnek. Ez persze minőségfüggő, a különlegességek még ennél is drágábbak.A fesztivál legérdekesebb eseménye a hagyományos szombati böllérverseny, amelynek zsűrijében idén is helyet kap az ország gasztrokibice, Sági Szilárd. A böllérek már reggel hétkor nekiállnak a munkának, de van idejük bőven, a zsűri, Sági mellett, Kálmán József, a Hansági Ferenc Szakképző Iskola egyik alapítója és a közismert vendéglátós, Puskás László 15 óráig kóstol, majd dönt. Este levezetésképpen Kovács Kati ad koncertet. Vasárnap töltöttkáposzta-főző versennyel, különleges motorok találkozójával, rock- és blueszenével várják a vendégeket.Megnyitott a jubileumi, tizedik Toros Pálinkafesztivál a szegedi Széchenyi téren: kattintsák végig fotógalériánkat!Tizedik alkalommal ad otthont Szeged főtere a Toros Pálinkafesztiválnak, amely hivatalosan ma 16 órakor a Magyar Pálinka Lovagrend és a zentai Szent Miklós Pálinka Lovagrend tagjainak felvonulásával nyílik meg a Széchenyi téren. Színesíti szereplésüket a Pálinkát Pártoló Hölgyek kísérete. A csapat a felvonulással a magyar pálinka hírnevét szeretné öregbíteni.Szeged népszerű szezonnyitó rendezvénye az idén is tovább bővül. Az országból érkező húsipari kistermelők, pálinkafőzdék termékei és a kézműves gasztronómia mesterei mellett nőtt a fellépők száma és bővült a kulturális és szórakoztató műsorok kínálata is.A program ma a torkos csütörtökkel és pálinkaversennyel kezdődik. Pénteken a 11 órai városi ünnepség után hirdetik ki az iskolások plakátversenyének eredményét, valamint felvonulnak a Pálffy huszárok. A nap sztárfellépője Varga Miklós. Szombaton rendezik meg a hagyományos böllérversenyt, amelynek zsűrijében idén is helyet kap az ország gasztrokibice, Sági Szilárd. Este Kovács Kati ad koncertet.Az utolsó napon töltöttkáposzta-főző versennyel, különleges motorok találkozójával, rock- és blueszenével várják a vendégeket. Szintén vasárnap 9 órától a fesztivál Az ország tésztája versenysorozat helyszíne lesz, amelyen vendéglátóipari tanulók mérkőznek meg. A versenyen értékesített kóstolójegyek bevételét a nyertes csapat iskolája kapja meg.