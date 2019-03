Számítógépeket adott használatra a kormányhivatal

Juhász Tünde kormánymegbízott elmondta, 2015 óta hasznosítják így a még jó állapotban lévő, de a hivatal működéséhez már nem szükséges eszközöket. Önkormányzat, kórház, civil szervezet is kapott már ilyen segítséget, idén először pedig két magánszemélynek is tudtak számítógépet adni: egy fogyatékkal élő, 17 éves lánynak és egy látássérült, rokkantnyugdíjas nőnek, aki ügyintézésre és lányaival való kapcsolattartásra használja majd.Rajtuk kívül Ásotthalomra, Ambrózfalvára, Nagytőkére és Ópusztaszerre kerültek komplett munkaállomások, Balástyára monitorok, illetve az Odú Központ, a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete, a Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon és a Klúg Péter iskola kapott még számítógépeket. Utóbbi intézményben főleg azok a siket diákok használják majd ezeket gyakorlati munkára, akik számítógép-szerelő, -karbantartónak tanulnak. Az iskola kapott még öt bekeretezett fotót is, melyeket Pölös Zoltán készített.