Számtalan dolog miatt jó a megyében a cégeknek

Jól képzett munkaerő, az SZTE jelenléte és kimagasló földrajzi adottságok – ezeket írták többek között a megyében működő vállalkozások vezetői, akiket a Csongrád Megyei Önkormányzat kért arra, írják le, miért jó a megyében vállalkozást működtetni.



A felhívást május 9-én tették közzé. Gyarmati Zoltán, a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal megbízott területfejlesztési osztályvezetője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy név szerint nem említhet vállalkozásokat, de Csongrád megye gazdaságilag és foglalkoztatási szempontból is jelentős cégeitől is érkeztek már válaszok.



A cégvezetők, a teljesség igénye nélkül említették a korrekt munkabéreket, a jó infrastruktúrát, az erős szakmai együttműködési lehetőségeket és az élelmiszeripari hagyományokat.



Az önkormányzat tulajdonképpen befektetésösztönzőnek szánja az akciót. A beérkezett válaszokat pedig a megyei befektetésösztönzési kiadványban közlik majd. Ennek első kiadása 4 évvel ezelőtt készült el, az azóta eltelt idő azonban szükségessé tette tartalmának aktualizálását, újragondolását. Ez történik most.



A következő lépésben egy informatív kiadvány aktualizálása a cél, amelynek fontos része lesz az a fejezet, amelyik lényegre törően mutatja be, hogy miért jó Csongrád megyében vállalkozást működtetni. Az önkormányzat szerint a kiadvány segítségével a potenciális befektetők olyan információkat olvashatnak majd, amelyek első kézből, az itt működő nemzetközi és hazai cégektől, vállalkozásoktól származnak. A kiadvány nyomtatott és online formában is elérhető lesz, várhatóan az év második felétől.