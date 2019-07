Száraz idő és 2 erős kar - tudja, mi kell a tökéletes tápéi tarhonyához? Szanka Ferencné és barátnője őrzi a hagyományát

7 tojás, 1 kiló rétesliszt és víz, na meg persze két erős kar – ezek az igazi tápéi tarhonya hozzávalói, sőt Szanka Ferencné azt mondja, csakis kerek, fateknőben lehet jót készíteni, műanyag vagy zománcos tálakban ne is próbálkozzunk, mert abban nem lehet jól kigurítani. A városrészen évszázados múltja van a tarhonyakészítésnek, viszont ma már kevesen vannak, akik őrzik a hagyományát, de Ica és barátnője, Judit udvarán még mindig találni hófehér abroszon száradó tarhonyát.– Régen a legtöbben halá­szat­ból és gyékényfeldolgozás­ból él­­tek a faluban, ha elfogyott a környéken, akkor el­­indultak a Tisza mentén. A legegyszerűbben elkészíthető étel a krumplis tarhonya volt. Vitték a bográcsot, a krumplit, a kolbászt és a tarhonyát, pillanatok alatt laktató, finom ebéd készült, amíg a munka zajlott. Innen ered a ha­­gyomány. Én a 2000-es években kezdtem el vele foglalkozni, ekkor lettem rokkantnyugdíjas egy baleset után, viszont nem szerettem volna tétlenül itthon ülni. Átjöttek a barátnőim, mert nálam nagy hely volt a tarhonya­gyártáshoz, hozták a hozzávalókat, és már készítettük is, ez azóta is így van. A legtöbbször kalákában csináljuk, eddig a legnagyobb adag 8 kiló volt, amit egyszerre készítettünk néhány hete, de már el is fogyott, hiszen mindenkinek ezt adunk ajándékba, illetve a család is szívesen eszi – részletezi Ica.Ottjártunkkor 3 kiló tarhonyán dolgoztak, jól látszott, már rutinosak a munkában, sem a fo­­tózás, sem a kérdéseink nem za­­varták meg őket. Közben arra is felhívták a figyelmet, hogy nem mindegy, milyen réteslisztet vá­­lasztunk, amiben sok a barnás szem, ne használjuk, a tojásokból pedig érdemes kiválasztani a 3 legszebbet, azt külön tálba kell felütni, és csak a végén kell felhasználni. Ők is így tettek, a 21 tojásból vették ki a legszebbeket. 17-et kevés vízzel felvertek, azzal locsolgatták a teknőbe beleöntött 3 kiló lisztet, és gurították.– Jó alaposan ki kell dolgozni, ez a titka. Ugyan izmos munka, de megéri. Amikor úgy tűnik, mintha összeállna, akkor rostán kiszedjük a nagyját. Aztán meglocsoljuk, és folytatjuk, amíg el nem fogy. Utána mehet az ab­­roszra száradni estig, majd a tarisznyákba töltjük, és még 5-6 napig folyamatosan kihordjuk a napra. Csak vászonban lehet tárolni, zacskóban nem jó, mert bepárásodik, így viszont évekig is eláll. De csak száraz időben lehet gyúrni, mert ha be van bo­­rulva, akkor nem lehet úgy kigurítani – hívja fel a figyelmet a legfontosabbakra. Ica szerint kézmasszírozónak is kiváló a tarhonyagyártás, ezt én magam is leteszteltem, elsajátítva közben a legfőbb lépéseket, be kell valljam, tényleg kell hozzá karizom rendesen, de a tenyereim is puhábbak lettek.