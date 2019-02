Szatymazi előfizetőnk vitte haza a késkészletet

Rapcsányi Gábor Nánai Márta kolléganőnktől vette át a késkészletet. Fotó: Török János

Csak nyerhet a Mol Partnerkártyával



Mint azt korábban már megírtuk, a delmagyar.hu/mol oldalon március 3-án éjfélig lehet Mol Partnerkártyát igényelni. Ennek egyedüli feltétele, hogy a regisztráló legalább egy éve lapunk hűséges előfizetője legyen, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írjon alá. A programban részt vevők literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. A Mol Partnerkártyát postán kapják meg a regisztrálók, akik közül hetente két-két nyertest sorsolunk ki. A szerencsések késkészletet, kávéfőzőt, illetve ágyneműszettet nyernek. Nevüket keddi lapszámainkban közöljük.

– Nem szoktam semmilyen nyereményjátékra jelentkezni, most mégis megtettem: vonzott, hogy literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatok azzal, hogy a Délmagyarország előfizetőjeként Mol Partnerkártyát igényelek. Szerencsém volt, a regisztrálók közül elsőként engem húztak ki – meséli a 63 éves Rapcsányi Gábor, aki egy értékes késkészlettel lett gazdagabb. Örült neki, hiszen a konyhai feladatokból gyakran kiveszi a részét: a zöldséghámozás és -darabolás rendszerint az ő dolga.A vállalkozóként dolgozó Gábor sokat ül autóban, hetente átlagosan 30-32 liter üzemanyag árát hagyja ott a benzinkúton. Kiszámolta, hogy a Mol Partnerkártyával alkalmanként 200 forintot spórol meg, ez éves szinten nagyjából 10 ezer forintot jelent. Fejből tudja azt is, mióta tájékozódik lapunkból. – A Délmagyarország otthonunk régi kelléke: 1984 óta fizetünk elő az újságra, ugyanis ekkor költöztünk a feleségemmel önálló lakásba. Addig a szüleimnél laktunk, ott olvastuk – emlékszik vissza a kezdetekre. – Az ebéd utáni sziesztát nem szívesen hagyom ki, általában ekkor veszem kezembe először a napilapot. Nincsenek kedvenc rovataim, átböngészem, és ami felkelti az érdeklődésemet, elolvasom. Ez az egyedüli nyomtatott újság, amely jár nekünk, mert az internetes hírportálokon rendszeresen tájékozódunk – mondta.Rapcsányi Gábor persze nemcsak olvasással tölti szabadidejét: kertes házuk udvarán metszésre váró szőlőtövek és gyümölcsfák sorjáznak, lassan kezdődik a fűnyírási szezon is. Ha nincs más dolga, szívesen veszi kezébe a pecabotot, de az az igazi öröm számára, ha három Angliában élő gyermeke és négy unokája hazalátogat Szatymazra, vagy éppen ő és felesége utazik el hozzájuk.