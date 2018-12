Szavazhatunk az év bölcsődéjére

A szülők számára manapság egyre nagyobb dilemmát okoz a kisgyermekek intézményben való elhelyezése. A csemetéink fejlődését, társadalmi és szociális beilleszkedését az szolgálja leginkább, ha a nekik legmegfelelőbb nevelést, gondozást kapják. A versenyre az anyukák és apukák egy-egy rövid történet beküldésével nevezhetik kedvenc intézményüket.



Csongrád megyéből több intézmény is versenyben van, a makói Kálvin térire, az algyői és az üllési bölcsire is szavazhatnak a szülők. Több szegedi bölcsit is dicsérnek: köztük a szőregit, az egyik kiskundorozsmait, az Agyagos utcai és a szentmihályi is pályázik az év bölcsődéje címre. Bölcsit ajánlani és szavazni december 13-áig lehet fejenként napi egy szavazattal a https://anapp.me linken.