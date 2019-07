Szeged Harca Londonból: Dániel különleges animációs filmmel köszöntötte a várost

A Szeged harca című videó az igen népszerű Trónok harca amerikai televíziós fantasy sorozat mintájára készült, a Fő fasortól indulva, az újszegedi Erzsébet ligeten és a Belvárosi hídon át haladva, egészen a Dugonics térig ka­lauzolja a nézőt. Látványos bemutató, az épületek, példá­­ul a Szegedi Nemzeti Színház, a Móra Ferenc Múzeum, a dóm és a Hősök kapuja is a földből emelkedik ki, mintha felülnézetből, egy drón segítségével suhannánk végig a me­­gyeszékhelyen, időnként betekintve a méltán híres épületekbe. A videót a Londonban élő Mészáros Dániel alkotta meg, aki, mint kiderült, Szegeden született. Alkotását már több mint 188 ezren tekintették meg, és csaknem tízezer lájkot kapott. Megkérdeztük, mi adta az animáció apropóját.– Szegeden születtem és nőttem fel, mindemellett pe­­dig szerintem gyönyörű hely és egyben kiaknázatlan terület is filmkészítés szempontjából. Hozzám is eljutott a 300. szü­­letésnap híre, és mivel sem­­milyen más, az alkalom kapcsán készült kreatív projekttel nem találkoztam – amit szomorúnak tartok –, világos volt, hogy az új projektemnek itt kell játszódnia. Persze az is fontos érv volt a munkában, hogy ezt a várost ismerem a legjobban. Közel három hó­napot vett igénybe a Trónok harcára épülő animáció. Eredetileg nem voltam benne biztos, hogy időre be tudom majd fejezni, de végül szépen lassan minden összeállt az ünnepre – nyilatkozta lapunknak Dániel.Azt mondja, nyolc hónappal ezelőtt nyitotta meg először azt a 3D-s programot, amelyben a videó készült, előtte már foglalkozott kétdimenziós animációval, illetve filmkészítéssel is. Így készülhetett el például Radnóti Miklós Bájoló című verséhez a szintén Szegedről szó­­ló film, ami 34 ezer megtekintést hozott az ifjú tehetségnek. Mint kiderült, a jövőben is szeretne foglalkozni a várossal, illetve együttműködni minél több tehetséges helyi fiatallal, de ugyanilyen stílusú animációt nem tervez.