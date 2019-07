Szeged hosszabb ideje híján van a beruházásösztönző intézkedéseknek: Szijjártó Péter nyitottabb városvezetést szeretne

Szijjártó Péter miniszter úgy értékelt, ha létrejön a déli vasútvonal, akkor ennek a térségnek a beruházásösztönző ereje rendkívüli mértékben megnő. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

A két ország kapcsolatait hosszú időn keresztül az ellen­sé­geskedés jellemezte, amelynek alapvetően történelmi okai vannak. A fordulatot a két or­­szág kapcsolatában az hozta meg, hogy mindkét ország olyan vezetőket választott, akik belátták, hogy sokkal eredményesebbek tudunk lenni, ha tiszteljük egymást és együtt tudunk működni. Jobb ez nemcsak a két országnak, hanem a vajdasági magyaroknak és a Magyarország területén élő szerb közösség tagjainak is. A kölcsönös bizalomépítést főként gazdasági, infrastrukturális és energetikai beruházásokkal értük el, valamint a szerbek felismerték, hogy Magyarország sokat tehet az eu­­rópai integrációjuk felgyorsításáért. A Kárpát-medence területén a legtöbb jogot a magyar nemzeti közösség számára Szerbiában biztosítják.Amikor nagy, nemzetközi vál­­lalatok beruháznak, négy dol­got vesznek figyelembe. El­­sőként az adórendszert: le­­gyenek alacsonyak az adók és legyen stabil, kiszámítha­­tó a gazdasági környezet. Eb­­ben a tekintetben Magyarország Európa-bajnok, hiszen a legalacsonyabb adókulcsok ná­­lunk vannak. A második szempont az infrastruktúra, e tekintetben ez a térség nem panaszkodhat. Harmadik a szakképzett munkaerő, Szeged ebből a szempontból is vonzó a befektetők számára. A negyedik fontos szempont a helyi önkormányzatok beruházásösztönző hozzáállása, aminek Szeged hosszabb ideje hí­­ján van. Szeretném, ha a vá­­rosvezetés nyitottabb lenne az együttműködésre, hiszen Szegednek minden adottsága megvan ahhoz, hogy nagyvállalatok munkahelyteremtő beruházásokat hozzanak ide.A logisztika szerepe a fel­­gyorsuló világgazdaságban felértékelődik. A múlt héten egyeztettünk Lázár János kormánybiztossal, hogy novemberig igyekszünk minden szerződést megkötni. Ha létrejön a déli vasútvonal, akkor ennek a térségnek a beruházásösztönző ereje rendkívüli mértékben megnő, hiszen lerövidül és egyszerűsödik a szállítás.Elsősorban a turizmusnak. A magas hozzáadott értéket képviselő, informatikával foglalkozó beruházásoknak pedig azért kedvez a térség, mert a Szegedi Tudományegyetem nagy számban bocsát ki versenyképes tudással rendelkező hallgatókat. Az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó cégek is keresik az olyan helyeket, mint Mórahalom. A magyar gazdaság jelenleg a dimenzióváltás állapotában van, termelésorientált gazdaságból térünk át a kutatás-fejlesztés, az innováció által generált gazdasági növekedés felé, amiből ennek a térségnek is részesednie kell.A határt zárva kell tarta­­ni azok előtt, akik illegálisan akarnak átmenni, viszont több, kulturáltabb és minél gyorsabb átjutást lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani azok érdekében, akik a szabályokat tisztelve, jó szándékkal kívánnak átkelni a két ország határán. A zöldhatár zárvatartása és a hivatalos határátkelőhelyek számának növelése gazdasági és nemzetstratégiai érdek. Az elmúlt négy évben három új határátkelőhelyet adhattam át Magyarország és Szerbia határszakaszán. Egy új átkelővel ismét gazdagodtunk: Kübekháza és Rábé között hamarosan elkészül az út. A határellenőrzési infrastruktúra Magyarországon épül. Abban állapodtunk meg a szerb féllel, hogy októbertől ez a határátkelő is használha­­tó lesz. Arról is tárgyaltunk, hogy három határátkelőhely – Röszke 2, Bajmok-Bácsalmás és Ásotthalom – nyitvatartási idejét 24 órásra szeretnék át­lakítani. A szerb fél együttműködő, de kapacitásbeli hiányosságaik vannak.