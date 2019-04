Szeged is részt vett a Nagy Tancválasztó mulatságon

A Nagy Táncválasztó

A Nagy Táncválasztó a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetségének közös kezdeményezése. A tánc világnapja miatt az országban több helyszínen biztosítottak programokat. Szlogenjük: Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!

A tánc világnapja április 29-e. Rendhagyó módon egy nappal előbb elkezdődött az ünneplés. A Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetsége jóvoltából vasárnap 2857-en regisztráltak vadonatúj, hagyományteremtő programjukra, és táncoltak valahol.Budapest, Győr, Debrecen, Pécs és Szeged összesen 400 lehetőséget kínált egy nap alatt a mozgásra. Szabóné Dancsik Tünde, a szegedi szervező elmondta, itt szombatig 310-en jelezték, hogy részt kívánnak venni valamelyik programon a Szent-Györgyi Albert Agórában. Ehhez csatlakozott számos későn észbekapó is, de őket is szívesen várták.– A tánc olyan módosult tudatállapot, ami önbizalmat, testtudatot, tartást és kondíciót ad. Emellett a legjobb immunerősítő. Függőséget okoz és fertőz. Egy életre szól. Ezt igazolom én is – mesélte a résztvevőknek Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója is, aki 16 évesen ismerkedett össze igazán a tánccal.Több egyesület is képviseltette magát a nap folyamán, így a Tiszavirág Tánctanoda is. Céljuk most nemcsak a gyerekek elbűvölése, hanem a felnőttek figyelmének felkeltése volt. A tánc kortalan, épp ezért mindenkit ösztönöznek a különféle formák kipróbálására. Kifejezetten az időseket kívánták bevonni a szenior örömtánc-bemutatóval. Ez a forma az ízületeket kímélve mozgatja át a testet.Mialatt a kinti színpadon folyamatosan szórakoztatták a közönséget, az épület belső termeiben órákat adtak. Összesen 14 táncforma közül lehetett választani. A Sárga teremben épp Babinyecz Tímea tanított be egy koreográfiát fiatal hölgyeknek.– Csajosan, ahogy jólesik. Ha kész, zenére rakjuk össze a mozdulatokat – adta ki az instrukciókat. A legendás film, a Grease slágerére ropták. Itt gyakorolt Kávai Zsuzsanna is.– Több mind nyolc éve táncolok már. Mióta Szegeden élek már kipróbáltam a hiphopot és a szvinget is. Jelenleg salsázni tanulok – mesélte a fiatal lány, aki a Nagy Táncválasztón nemcsak Tímea óráján vett részt, hanem hastáncoktatáson és baletten is.