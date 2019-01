Szeged zenei múltjában barangolt Apró Ferenc

Apró Ferenc a város elfeledett zeneszerzőinek nyomába eredt. Fotó: Karnok Csaba

Apró Ferenc legújabb könyvéről a Móra Ferenc Múzeumban mesélt Fagler Erika és Kiss Ernő társaságában. Elárulta, hogy a véletlen szülte az ötletet, hogy a város zenei múltjával kezdjen foglalkozni. Egyszer észrevette, hogy egy feldolgozó kötetből kihagyták a zsidó templom egykori énekkarát. Ekkor ugrott be neki, hogy bővítenie kellene az emberek ismereteit. Elvégre Szegeden eddig ilyen kötet még nem született, pedig minden más terület feldolgozta saját képviselőit.– Sok emberről azt sem tudják ma, kicsoda. Minden hónapban megírtam egy életrajzot, így indult az egész. Magamnak írtam ezeket, de 14 után már könyvért kiáltott a dolog – mesélte a szerző. – Jövőre már Móra Ferenc munkásságával tervezek foglalkozni, de ha lesz rá igény, ezt is folytatom.150 évre visszamenően válogatta ki a szerző azokat a személyeket, akik jelentős részét képezték Szeged zenei életének. Minden válogatás szubjektív, az író ezt nem is tagadja.– Érdekes, hogy én az 1840-es évektől indulok. Akkor magyar muzsikust csak nagyítóval lehetett találni. Mind osztrák vagy német volt, akik persze később mind jó magyarrá váltak. Élükön például Király-König Péter. Egyik személy húzta maga után a másikat.Arra is kitért, hogy Szeged híres volt annak idején a cigányprímásairól. És ezeknek a zenészeknek a java az egyházi zenekar tagja volt. – Beleszerettem a szegedi zenetörténetbe és az általam feldolgozott emberek munkásságába.Szó esett Kenéz Ernőről, a 20. század egyik jelentős magyar tenorjáról is. Az író egyébként zenei múlttal is dicsekedhet, hiszen még fiatalon beiratkozott a konzervatóriumba. Azt is elárulta, hogy sok forrása nemigen volt, amikor elkezdett kutatni a zenészek után. Szerencsére a szegedi sajtóhoz tudott fordulni. A Szegedi Hírlap, a Szegedi Napló és lapunk anyagait is átnyálazta a munka során.– A városi jegyzőkönyveket is átnéztem. Persze ott csak rövid mondatok akadtak, hogy épp valakit felvettek orgonistának és hasonlók. Sok munka volt az anyaggyűjtéssel.